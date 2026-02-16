El pleno del Congreso de la República debate este martes, desde las 10 de la mañana, las siete mociones de censura que buscan la salida del presidente José Jerí tras revelarse las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos fuera de Palacio de Gobierno y otros cuestionamientos.

Las mociones de censura contra Jerí fueron presentadas en su calidad de presidente del Congreso, cargo para el que fue elegido el 26 de julio del 2025 y que le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año.

El pleno extraordinario se desarrollará en el auditorio del edificio parlamentario José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el centro de Lima. Esto debido a que se realizan trabajos de acondicionamiento para el Congreso bicameral en la sede principal del Legislativo.

En declaraciones a la prensa, este lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó que la sesión de este martes fue convocada “con un único punto de agenda”: debatir las mociones de censura.

Explicó que para su aprobación se requiere mayoría simple de los congresistas hábiles.

En caso prospere el pedido de censura, se convocará a la elección de nuevo presidente del Congreso (que asumiría la jefatura de Estado), siguiendo el procedimiento establecido con la presentación de candidatos y un plazo para la respectiva votación.

Rospigliosi detalló que en caso la censura no alcance votos, el primer punto de la agenda en la legislatura ordinaria, que inicia el 1 de marzo, será la moción de vacancia contra José Jerí.

Estas son las mociones de censura presentadas entre el 21 y el 27 de enero: