El presidente José Jerí se presenta este miércoles, desde las 2 de la tarde, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por sus reuniones no registradas y fuera de Palacio de Gobierno con el empresario chino Zhihua Yang, el mayor escándalo de su gobierno que ha levantando voces pidiendo su salida.

Jerí acudirá a la sede del Parlamento, mientras en el Congreso las bancadas principalmente de izquierda, reúnen firmas para presentar mociones que buscan su remoción de Palacio de Gobierno.

Se trata de pedidos de censura en su calidad de presidente del Congreso, cargo que lo llevó a jurar como mandatario tras la vacancia de Dina Boluarte, así como una moción para destituirlo de la jefatura de Estado.

La mayor crisis de este gobierno se inició el domingo 11 de enero cuando Punto Final difundió un video de jerí ingresando -a altas horas de la noche y con capucha, a un chifa de San Borja, donde se reunió con el citado empresario chino. Esta cita no fue registrada y Jerí dio versiones contradictoras sobre los motivos del encuentro.

Así acudió José Jerí a la reunión con el empresario chino Zhihua Yang el pasado 26 de diciembre del 2025 en San Borja. (Foto: Captura Punto Final)

Los cuestionamientos aumentaron el domingo 18, cuando Cuarto Poder difundio un nuevo video de una segunda reunión -la tarde del 6 de enero- con el mismo empresario, pero ahora en el comercio de Zhinhua Yang (Market Capón) en la calle Paruro, del Centro de Lima. El encuentro tampoco fue registrado y se desarrolló justo el día en que el local había sido clausurado por la Municipalidad de Lima.

Según la agenda de la Comisión de Fiscalización, Jerí deberá responder sobre la reunión no registrada oficialmente con empresario Zhihua Yang, del 26 de diciembre de 2025 (Oficio 0804-2025-2026-CFC-CR.1, del 19 de enero 2026).

- Informe sobre la fecha, hora y lugar exacto de la reunión sostenida.

- Identidad completa del empresario con quien se reunió.

- Temas tratados, acuerdos alcanzados o compromisos asumidos.

- Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

- Las razones por las cuales dicha reunión no fue registrada ni comunicada oficialmente, conforme a las normas vigentes.

- Si la Embajada de la República Popular China, tenía conocimiento de esta reunión.

- Si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.

También deberá explicar sobre la visita no registrada oficialmente a las instalaciones del negocio de nombre, Market Capón, de propiedad de empresario Zhihua Yang, el 6 de enero de 2026.

- Quién realizó la invitación para visitar Market Capón.

- Si tenía conocimiento de la clausura del local al momento de su visita.

- Si realizó alguna gestión ante la entidad sancionadora en favor de Market Capón.

Comisión de FIscalización cita a José Jerí luego que el presidente pidiera acudir presencialmente.

Un tercer tema es la visita del empresario chino Ji Wu Xiaodong, a Palacio de Gobierno durante los últimos 100 días de gestión presidencial.

- Temas abordados, acuerdos o compromisos.

- Relación de las personas que lo acompañaron, indicando cargos, funciones o vínculos institucionales.

- Número de reuniones sostenidas con el referido empresario.

- Finalidad pública que se esperaba alcanzar, producto de las reuniones.

- Si conoce de las actividades empresariales que el referido empresario realiza en el país.

- Si tenía conocimiento de los antecedentes penales y/o judiciales del referido empresario. - Informe de la actividad empresarial como proveedor del Estado o contratista.

- Y si tiene conocimiento de las licitaciones o contrataciones suscritas entre el empresario y el Estado.