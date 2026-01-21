Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
José Jerí: ¿Es cierto que Palacio de Gobierno no tiene filtros sobre las personas que ingresan? Tres especialistas responden
Resumen de la noticia por IA
José Jerí: ¿Es cierto que Palacio de Gobierno no tiene filtros sobre las personas que ingresan? Tres especialistas responden

José Jerí: ¿Es cierto que Palacio de Gobierno no tiene filtros sobre las personas que ingresan? Tres especialistas responden

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En su intento de explicar cómo un empresario chino con orden de arresto domiciliario visitó Palacio de Gobierno hasta en tres ocasiones, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, dijo que la sede del Gobierno “no tiene ningún filtro” respecto de las personas que ingresan, vinculado a sus antecedentes judiciales o policiales.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC