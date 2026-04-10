La Primera Fiscalía Anticorrupción ejecuta este viernes un megaoperativo que incluye el allanamiento y registro domiciliario de 23 personas vinculadas al vacado expresidente de la República José Jerí en el marco de la investigación por el presunto beneficio con contratos y órdenes de servicio.

Según pudo conocer El Comercio, para el operativo se ha desplegado a un equipo de fiscales y efectivos de la Policía Anticorrupción en San Borja, San Isidro, Comas, La Molina y otros distritos de Lima y Huánuco.

De acuerdo a las fuentes de este Diario, entre los intervenidos figuran las investigadas Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva y Violeta Emperatriz Beas Otero, sindicadas amigas de Jerí Oré y presuntas beneficiadas de contratos y órdenes de servicio.

Fiscalía ejecuta allanamiento de inmuebles vinculados a contratos durante gestión de José Jerí en Palacio de Gobierno (Foto: Ministerio Público)

El allanamiento, con orden de descerraje, fue autorizado por el Juzgado de Investigación Preparatoria a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

Fiscalía ejecuta allanamiento a inmuebles de investigados por contrataciones durante gestión de José Jerí en Palacio de Gobierno (Foto: Ministerio Público)

La medida también alcanza a exfuncionarios del Despacho Presidencial y de otros ministerios, según fuentes vinculadas al caso.

JOSÉ JERÍ Y LAS VISITAS QUE RECIBIÓ

JOSÉ JERÍ Y LAS VISITAS QUE RECIBIÓ

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió investigación por presunto tráfico de influencias y otros delitos tras conocerse que las investigadas habían visitado el despacho presidencial de Jerí Oré y posteriormente obtuvieron órdenes de servicio o fueron contratadas en entidades del Estado como el Despacho Presidencial, Essalud, el Ministerio de Educación, entre otros.

Las presuntas beneficiadas se reunieron con Jerí Oré, algunas de ellas permanecieron hasta altas horas de la noche en las instalaciones de Palacio de Gobierno según un reportaje de Cuarto Poder.

Cuarto Poder reveló contrataciones de cinco jóvenes tras visitar el despacho del presidente José Jerí.

Similar patrón se habría dado en el casos de las reuniones que sostuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, en Palacio de Gobierno y por el que también se abrió investigación.

Ambos casos generaron la remoción de Jerí Oré de la Presidencia de la República, cargo que asumió tras la vacancia de Dina Boluarte. El también abogado es actual congresista por Somos Perú.