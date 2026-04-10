Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Primera Fiscalía Anticorrupción ejecuta este viernes un megaoperativo que incluye el allanamiento y registro domiciliario de 23 personas vinculadas al vacado expresidente de la República José Jerí en el marco de la investigación por el presunto beneficio con contratos y órdenes de servicio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.