La denuncia de violación sexual en una reunión social en Canta por el que se investigaba a José Jerí fue realizada en enero del 2025. Este 3 de octubre, una semana antes de que llegase a la presidencia, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó el archivamiento de las investigaciones.

Un documento remitido a inicios de este mes dispone n o formalizar ni continuar con la investigación contra José Jerí por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir . Ante ello, se ordenó “el archivo de los actuados”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Como se recuerda, el 8 agosto de este año, el fiscal supremo Tomás Gálvez emitió la disposición que dispuso archivar la investigación preliminar contra José Jerí, pues según su apreciación “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”.

José Jerí ha sido implicado en una denuncia por presunta violación sexual. (Foto: Congreso)

Ahora, el oficio de la Fiscalía de Familia señala que la medida se ejecuta luego de que el 20 de agosto de 2025 el Ministerio Público ordenara notificar sobre este archivamiento a la agraviada. Seguidamente, el 1 de octubre de 2025 se recibió el cargo de la notificación en el que se indica que la joven recibió esta información el 5 de septiembre pasado.

“Estando al tiempo transcurrido desde la notificación y con ella el vencimiento del plazo legal para solicitar el requerimiento de elevación de actuados con relación a la disposición antes señalada conforme lo previsto en numeral 57 del artículo 334° del Código Procesal Penal, resulta necesario declarar por consentida en el extremo que archivó la investigación seguida contra el señor José Enrique Jerí Oré“, señala la disposición.

Fiscalía Suprema de Familia confirma el archivamiento de la denuncia por violación sexual contra José Jerí. Foto: EC

Además, precisa que investigación por presunta violación sexual continúa contra el amigo de Jerí, el empresario Marco Cardoza Hurtado, quien salió del país rumbo a Francia en febrero de 2025. Este caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Canta, donde se continuará evaluando su vinculación con el grave delito.

La disposición del Ministerio Público lleva la firma de la fiscal adjunta supremo titular Gianina Rosas Tapia Vivas, de la Fiscalía Suprema de Familia.