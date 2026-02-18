José Jerí fue censurado por el Congreso: El último recurso de Somos Perú que no funcionó y los entretelones de la sesión

A solo cuatro meses y una semana de haber asumido la Presidencia de la República, José Jerí (Somos Perú) fue destituido, con el voto a favor de 75 parlamentarios, del cargo. Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo entre diciembre y enero último con Zhihua Yang, dueño del Salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado, y otros empresarios de origen chino.

Yang- de acuerdo con un informe de una comisión investigadora del Parlamento- es un “facilitador” de las empresas chinas cuestionadas en el Perú. Este documento no fue puesto a debate en el pleno, a pesar de que el presidente del grupo de trabajo, Héctor Valer (Somos Perú) se lo solicitó a Jerí, entonces titular de la Mesa Directiva.

Las siete censuras en contra del saliente presidente fueron admitidas a debate y luego acumuladas en una sola. Esta fue aprobada por 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Solo las bancadas de Fuerza Popular y de Somos Perú, a la que pertenece Jerí, se opusieron en bloque a su salida. Y también lo hicieron los congresistas Ilich López y Carlos Alva Rojas (Acción Popular) y Javier Padilla Romero (Honor y Democracia). En abstención, se pronunciaron Luis Cordero (APP), Wilson Soto Palacios (Acción Popular) y Kira Alcarraz (no agrupada) [ver recuadro].

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la congresista fujimorista Patricia Juárez calificó como un “golpe parlamentario” la censura del saliente jefe de Estado.

“Se consumó el golpe parlamentario. Más inestabilidad para el país y los que perdemos somos todos los peruanos. Veremos lo que viene. Que Dios ayude al Perú y los desestabilizadores que asuman su responsabilidad”, escribió.

El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), anunció que la elección del nuevo titular de la Mesa Directiva, que asumirá la Presidencia de la República, se realizará este miércoles a partir de las 6 p.m. Al cierre de esta edición, había cuatro postulantes: María del Carmen Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Edgard Reymundo (Bloque Democrática Popular) y José María Balcázar (Perú Libre).

(Foto: Congreso) / Victor Vasquez

El titular del Congreso que resulte elegido mañana jurará como el noveno presidente del país en los últimos 10 años. Antes estuvieron Ollanta Humala (primer semestre de 2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (5 días en noviembre de 2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y José Jerí (2025-2026, poco más de cuatro meses).

Durante la sesión del pleno extraordinario, Rospigliosi dijo “nos quedamos sin presidentes dos días y medio”, cuando conversaba con teléfono con un interlocutor no identificado. El audio se filtró en la transmisión.

“No es un golpe”

El primer ministro, Ernesto Álvarez, contó que él no estuvo junto al presidente Jerí, cuando el Congreso decidió su censura.

“No, yo estaba en pleno almuerzo en mi oficina, pero ya teníamos conocimiento de cuál iba a ser el desenlace. El presidente Jerí ha estado en sus oficinas presumiblemente con su grupo íntimo de asesores. Entiendo que lo ha tomado bien, porque ya era un resultado previsible. Y en realidad, como cualquier político tiene que aceptar democráticamente la decisión del Congreso”, manifestó.

La última actividad pública de Jerí como presidente fue presenciar el cambio de guardia de Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia Perú) / BRAIAN REYNA

En comunicación con El Comercio, Álvarez afirmó que la destitución del Parlamento “no es un golpe”, pero sí “una infracción constitucional, porque lo que correspondía era la vacancia”.

El jefe del Gabinete Ministerial también refirió que la motivación detrás de la censura a Jerí por parte de la mayoría de bancadas del Congreso es electoral.

La última carta que no funcionó

Tras la admisión a trámite de las siete mociones de censura, que se realizó en casi dos horas, la portavoz de la bancada de Somos Perú, Ana Zegarra, presentó una cuestión de orden, con el objetivo de evitar de que someta a votación la destitución de Jerí bajo el mecanismo descrito. Esta fue la última carta del partido del corazón, tal y como adelantó El Comercio, para dilatar la salida del mandatario del cargo.

(Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Zegarra, quien se reunió con el jefe de Estado el último lunes durante cuatro horas y media en Palacio de Gobierno, argumentó que al saliente presidente le correspondía ser sometido a un proceso de vacancia, que requiere de 87 votos para ser aprobada y le da al mandatario la oportunidad de ejercer su defensa ante el pleno.

Este planteamiento generó el rechazó de las bancadas de Renovación Popular, Podemos Perú, Honor y Democracia, Perú Libre, entre otras. Incluso, Héctor Valer, integrante de Somos Perú, se opuso a la medida.

“De acuerdo a la Constitución, los presidentes de la República son electos por voto popular. La Constitución precisa que en caso de impedimento, el presidente del Congreso asume la Presidencia temporalmente. En consecuencia, [Jerí] sigue siendo presidente del Parlamento y así lo interpretó la Ley 27375, firmada por Valentín Paniagua. Se debe rechazar de plano la cuestión de orden”, manifestó Valer, quien votó a favor de la destitución de su compañero de bancada.

A su turno, la vocera de Renovación Popular, Norma Yarrow, criticó que la Mesa Directiva, dirigida por Rospigliosi, no haya declarado improcedente la cuestión de orden de Zegarra.

“Que la Mesa Directica decide si procede o no, nos hemos pasado casi dos horas escuchando a [los promotores de] las siete mociones de censura. Desde ayer, se sabía que la congresista [Zegarra] iba a pedir la cuestión previa. Primero fueron las firmas [que no se admitieron inicialmente para el pleno extraordinario], mejor digan que quieren que Jerí se quede y nos levantamos todos”, cuestionó.

Yarrow recordó que su bancada no respaldó la elección de Jerí como presidente del Congreso ni tampoco su ascenso a presidente de la República interino.

Desde Perú Libre, el parlamentario Segundo Montalvo remarcó que el fujimorismo solo quería salvar al saliente presidente, al señalar que el procedimiento que correspondía era la vacancia, cuando no firmaron la moción.

“El fujimorismo está en contra de la vacancia, no la han firmado, hoy están por la vacancia, ´porque quieren salvar [a Jerí], no hay votos [para la vacancia]. hora dicen que se va a generar inestabilidad, que estamos cerca de las elecciones. No hay votos, lo que quieren es que se archive la vacancia [y que no se vote la censura]”, expresó.

Solo Fuerza Popular respaldó a Somos Perú en su intención de dilatar el proceso de destitución del presidente.

Por ejemplo, Juárez dijo que la censura es un procedimiento propio del ámbito parlamentario y que no se debe utilizar para sancionar conductas vinculadas al ejercicio de la Presidencia de la República.

“No podemos permitir que se impongan interpretaciones forzadas con el único objetivo de generar inestabilidad, obtener réditos políticos y electorales. Jerí debe responder por sus inconductas, pero bajo el procedimiento que corresponde. Fuerza Popular no es cómplice de Jerí, somos aliados de la estabilidad del país”, subrayó.

A su turno, Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, recordó que el 27 de noviembre último, el Consejo Directivo- integrado por la Mesa Directiva y los portavoces de las bancadas- otorgaron a Jerí una licencia para que no ejerza como congresista y pueda ser plenamente presidente de la República.

La cuestión de orden promovida por Zegarra fue rechazada con 71 votos en contra, 34 a favor y una abstención.

El debate de la censura contra Jerí fue corto, luego de que se registrarán incidentes e intercambios de palabras en el pleno entre las congresistas Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) y Tania Ramírez (Fuerza Popular).

Yarrow solicitó que se voté una cuestión previa para que se suprima el debate y se vote directamente la destitución del presidente, que fue finalmente aprobada por amplia mayoría.

Más información

Los cuadros con la imagen oficial de José Jerí llegaron este martes a diferentes ministerios. Hace una semana, se dio una directiva desde la PCM para que fueran colocados en las oficinas públicas. Estos se quedarían sin ser utilizados.