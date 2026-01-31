José Jerí fue interrogado por Tomás Gálvez: ¿Qué sucederá con la investigación por sus reuniones no oficiales con empresarios chinos?

El presidente de la República, José Jerí, respondió cerca de 30 preguntas formuladas por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de la investigación que se le sigue por sus reuniones no oficiales fuera de Palacio de Gobierno con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Jerí Oré fue interrogado en Palacio de Gobierno, por más de tres horas. Ambos empresarios chinos también realizaron visitas a Palacio de Gobierno entre el 2025 y enero del 2026.

El mandatario es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La diligencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del viernes, pero Gálvez Villegas llegó con media hora de antelación.

El titular del Ministerio Público estuvo acompañado por el fiscal supremo adjunto, Ronald Flores, y el fiscal provisional, Peter Miranda Rojas. A su llegada a Palacio, fue recibido por José Torrico Obando, ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial.

Gálvez fue escoltado por el mismo Jerí, quien lo acompañó hasta el hall de la salida principal de Palacio. Junto con su comitiva abandonaron la sede de la Casa de Pizarro al promediar las 12:20 horas.

En la diligencia también participó un representante de la Procuraduría General del Estado.

Buscamos la versión de Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, pero no respondió hasta el cierre de este informe.

Debido a su alta investidura y en atención a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) la diligencia se realizó en Palacio de Gobierno a pedido del mandatario.

Además, en atención a la misma sentencia, un presidente de la República en funciones y que es investigado, solo puede ser interrogado hasta en dos oportunidades. No puede ser objeto de acciones que atenten contra su magistratura.

José Jerí y Tomás Gálvez, tras la diligencia en la que se interrogó al mandatario encargado, por sus reuniones no registradas con dos empresarios chinos. (Foto: Palacio de Gobierno)

De otro lado, mientras Jerí estaba siendo interrogado al interior de Palacio de Gobierno, la Embajada de China en Perú emitió un breve comunicado en su cuenta de la red social X. Anunció que el Día de la Amistad Peruano-China lo celebrará en el Ministerio de Cultura.

En la información, recordó que, en el 2024, el Congreso peruano aprobó la Ley que declara el día 1 de febrero como el Día de la Confraternidad Peruano-China.

Por ello, indicó, “este año, junto al Ministerio de Cultura”, organizaron el evento para celebrar por segunda vez dicho acto, este domingo 1 de febrero.

“Este año, junto con @MinCulturaPe (sic.), celebramos por segunda vez este día tan importante. Organizamos una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la Explanada del Ministerio de Cultura a las 10:00 am del día domingo 1 de febrero, para compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos. ¡Esperamos su participación! ¡Viva la amistad Perú-China!”, complementó en la publicación.

Como se recuerda, Jerí Oré y los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, se reunieron fuera de Palacio de Gobierno el 26 de diciembre del 2025.

Sobre esta reunión, Jerí Oré aseguró que fue una cena y allí se habló sobre las actividades para la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

Posteriormente, el mandatario volvió a reunirse con Zhihua Yang en el local comercial de este, ‘Market Capón’, el 6 de enero del 2026.

Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong también visitaron Palacio de Gobierno en tres oportunidades. El 12 y el 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero de 2026.

Comunicado de la Embajada de China en Perú.

“Ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones”

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que el mandatario contestó “alrededer de 30” preguntas y respondió “todas” las interrogantes que se le formularon.

Culminado el interrogatorio, el representante del Ministerio Público (MP) declaró a los medios de prensa apostados en las instalaciones de Palacio de Gobierno, y señaló que acudieron a dicha sede en atención a los dispuesto por el TC, en la sentencia 006-2024-PCC/TC (Caso Dina Boluarte).

Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, junto all fiscal provisional, Peter Miranda Rojas y al fiscal supremo adjunto, Ronald Flores; después de interrogar al presidente encargado José Jerí. (Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec)

Al ser preguntado por la prensa, aseguró que la referida sentencia no prohíbe levantar el secreto de las comunicaciones de un presidente de la República en ejercicio, pero sí requerir “medidas coersitivas” (allanamientos, incautaciones, detenciones).

No obstante, informó que, durante su declaración, Jerí Oré dio su autorización para que la Fiscalía levante el secreto de sus comunicaciones y también se comprometió a solicitar el reporte de sus llamadas de los números telefónicos que viene utilizando y se lo hará llegar al Ministerio Público.

“Ha respondido todas las preguntas que se le han hecho, tanto la Fiscalía como la Procuraduría, y además ha prestado su consentimiento para que se le levante el secreto de sus comunicaciones y va a presentar el escrito autorizandonos; y además ya consta en su declaración.” Tomás Gálvez Villegas, fiscal de la Nación interino

Gálvez recordó que en este caso la Fiscalía de la Nación solo investiga a los funcionarios aforados, como es al presidente de la República.

No obstante, confirmó que los ciudadanos chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong y otros implicados, vienen siendo investigados por la fiscalía anticorrupción, como lo informó El Comercio.

Además, no descartó ampliar la declaración de Jerí Oré mientras se encuentre en funciones.

“Se van a realizar todas la diligencias que sean necesarias, obviamente, sin desbordar las reglas establecidas por la sentencia del Tribunal Constitucional; y si hay que volver a tomar la ampliación de su declaración, lo haremos en su momento”, aseguró.

¿Qué sucederá con la investigación tras la declaración de José Jerí?

Daniel Jurado, abogado experto en derecho penal, explicó a El Comercio que, en el fundamento 136 de la Sentencia emitida por el TC en el Expediente Nro. 006-2024- Proceso de Competencia (Caso Dina Boluarte), ya se delimitó qué diligencias preliminares pueden ser llevadas a cabo en una pesquisa, cuando el investigado es un presidente de la República en funciones.

“Sobre esa base, podemos afirmar que el fiscal de la Nación puede tomar una o máximo dos declaraciones al presidente de la República, naturalmente, la segunda procederá solo en caso de que se requiera alguna precisión o ampliación de su declaración inicial. Una vez solicitada la declaración del presidente y la información documental necesaria, se verificará si el delito investigado es uno distinto a los previstos en el Artículo 117 de la Constitución, en cuyo caso corresponde suspender el procedimiento (la investigación) hasta que culmine el mandato”. Daniel Jurado, abogado experto en Derecho Penal

Jurado precisó que la suspensión de la investigación comprende únicamente a la que alcanza al presidente, puesto que las iniciadas contra otros ciudadanos que no gozan de prerrogativas, como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, seguirán tramitándose conforme a las competencias.

En este caso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continuará investigando a los otros intervinientes en el proceso común, agregó.

Así también, señaló que si el fiscal de la Nación considera que hay elementos suficientes, tendría que suspender la investigación hasta que culmine el mandato presidencial.

No obstante, si objetivamente, no encuentra suficientes elementos que demuestren indicios reveladores del delito, podría disponer el archivo del caso.

Empero, si más adelante surgen nuevos indicios , conforme al art. 335.2 del NCPP, puede reabrirse la investigación preliminar.