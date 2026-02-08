José Jerí impulsó fórmula legal que beneficiaría a constructoras

Escuchar
Una disposición incluida en la Ley de Presupuesto 2026, que no alcanzó los votos cuando fue debatida previamente como proyecto de ley, permite ahora negociar ajustes al monto de contratos, suscritos entre el 2020 y el 2025, derivados de convenios de Gobierno a Gobierno. El presidente José Jerí impulsó esta iniciativa cuando era congresista y firmó la ley como jefe del Estado.

