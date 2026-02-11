José Jerí: Las ideas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario

La convocatoria al pleno extraordinario se mantiene en suspenso debido al escaso respaldo o a la falta de voluntad política de Alianza para el Progreso (APP), que hasta el momento no ha dado signos de tener una postura clara sobre el tema.

Hasta el momento, 64 legisladores se han mostrado a favor de convocar a una sesión plenaria para evaluar una eventual censura contra José Jerí, en su condición de presidente del Congreso. De ellos, 62 ya han firmado de manera digital la solicitud, mientras que Kelly Portalatino (Perú Libre) y Darwin Espinoza (Podemos) confirmaron a El Comercio que durante esta semana digitalizarán sus rúbricas.

Con esta cifra, solo faltaría el apoyo de 14 parlamentarios para que el pleno pueda analizar las siete mociones de censura formuladas por distintas bancadas contra el jefe del Estado, a raíz del cambio de versiones y la falta de claridad respecto de sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang.

¿Blindaje?

El martes por la mañana, el partido Alianza para el Progreso realizó una reunión, tal como lo adelantó El Comercio la semana pasada. A la cita asistieron candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, además de otros dirigentes, con el objetivo de tratar temas de campaña.

Según nuestras fuentes, uno de los puntos a discutir iba a ser la postura de la agrupación respecto del pleno parlamentario, tema que el vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, puso en conocimiento de sus correligionarios días atrás.

Por la tarde, APP informó a los medios que el candidato presidencial no tendría actividades electorales, sino reuniones internas de planeamiento y estrategia.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, junto al entonces presidente del Congreso, José Jerí, con el diploma de reconocimiento. (Foto: @CesarAcunaP / X)

Hasta el último sábado, este Diario supo que solo Jorge Marticorena, Luis Kamiche y Juan Carlos Lizarzaburu, de APP, habían firmado oficialmente la convocatoria impulsada por Renovación Popular, y que Roberto Chiabra lo haría durante esta semana. De acuerdo con el documento con las firmas actualizado, al que este Diario tuvo acceso, solo cuatro de los 17 integrantes de la bancada figuran oficialmente en la solicitud de cuatro páginas.

Según una fuente de la dirigencia de APP, la posición del presidente del partido, César Acuña, es que José Jerí renuncie o sea retirado del cargo. “Lo que el ingeniero ha dicho es que, si Jerí no renuncia, entonces la bancada debe hacer su trabajo: adherirse al pleno y buscar la censura”, refirió nuestro informante.

Cabe señalar que quienes estuvieron de acuerdo con la salida de Jerí en la interna, desde un inicio, son Lady Camones, Elías Ávalos, Nelcy Heidinger, Edhit Julón, Magaly Ruiz y Alejandro Soto. El resto no compartía esa postura.

Podemos

En la bancada de Podemos, conformada por 11 integrantes, la situación ha cambiado. Si bien inicialmente el grupo se inclinó en contra del pedido, ahora cuenta con el respaldo de Juan Burgos y Francis Paredes. A ellos se sumará Darwin Espinoza, según confirmó a este diario.

“Esta semana firmaré la convocatoria. Actualmente me encuentro en otras actividades”, señaló.

No serían los únicos. Aunque aún se mantiene en duda, la legisladora Heidy Juárez expresó su intención de firmar la convocatoria al pleno, aunque por el momento prefirió no pronunciarse.

Fuentes internas de Podemos indicaron que la parlamentaria aún no ha tomado una decisión debido a que días atrás solicitó el apoyo de la congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, para dos iniciativas que impulsa, sin recibir respuesta.

Juárez buscaba respaldo para la moción de censura que promueve contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, que solo cuenta con nueve firmas, así como para el proyecto de ley N.º 12420, que declara en emergencia al Seguro Social de Salud (EsSalud).

“En los acuerdos siempre existe reciprocidad”, indicaron las fuentes.

Entre tanto, otra fuente aseguró que José Luna Gálvez, candidato presidencial y presidente de Podemos, le manifestó a Juárez que tiene libertad para manejar el tema y que, de recibir el apoyo de Renovación Popular, toda la bancada de Podemos actuaría en reciprocidad y sin contratiempos.

Sea cierto o no, el respaldo a la sesión plenaria comienza a tomar fuerza dentro de esa agrupación.

La posición de Perú Libre

En Perú Libre, la balanza se inclina en contra de José Jerí. La congresista Kelly Portalatino confirmó a El Comercio que firmará la convocatoria esta semana, aunque evitó adelantar qué otros colegas la acompañarán.

En esa bancada, al menos cinco integrantes ya han firmado: Flavio Cruz, María Agüero, Isaac Mita, Américo Gonza y María Taipe. Aún faltarían José Balcázar, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Abel Reyes Cam y Janet Rivas.

La postura de Somos Perú

Un integrante de Somos Perú declaró a El Comercio que tiene la intención de firmar la convocatoria. Se trata del legislador Héctor Valer, vocero del grupo.

Si bien evitó detallar sus razones, indicó que este viernes 13 de febrero se reunirá con sus colegas para tomar una decisión final en reunión de bancada.

Fuentes del grupo señalaron que Paul Gutiérrez también tuvo la intención de apoyar la realización del pleno extraordinario, pero que finalmente desistió. Otro congresista que respaldaría la convocatoria sería Alfredo Azurín.

No obstante, el resto de la bancada se mantendría respaldando a José Jerí. Somos Perú cuenta con 10 integrantes.