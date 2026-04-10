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Resumen

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Para el Poder Judicial (PJ) existen elementos de convicción que acreditan un presunto “direccionamiento” en las contrataciones que se realizaron a favor de las amigas del ahora vacado expresidente José Jerí, durante su breve gestión en Palacio de Gobierno.

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