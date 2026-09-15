El Ministerio Público (MP) solicitó al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones del empresario chino Zhihua Yang y otras tres personas en el marco de la investigación seguida contra el exmandatario José Jerí.

A través de un documento, la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos requirió la medida ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Jerí Oré es investigado en este caso por el presunto delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

De acuerdo al documento judicial, la fiscalía también solicitó la afectación al secreto de las comunicaciones del empresario chino Shui Qin, representante legal de la empresa Nuctech Perú SAC; Alicia Alexandra Camargo Leiva, exfuncionaria de la Oficina de Protocolo de la Presidencia durante la gestión del exmandatario, y de Jhonn Edwin Mendoza Chávez, efectivo policial que laboró como agente de seguridad del expresidente.

El MP requirió que la medida se aplique bajo la modalidad de “reporte histórico” en las fechas desde el 10 de octubre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026.

“La Fiscalía de la Nación solicita se dicte el Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en tiempo histórico del 10 de octubre de 2025 hasta el 17 de febrero de 2026 contra los afectados Zhihua Yang, Shui Qin, Alicia Alexandra Camargo Leiva, Jhonn Edwin Mendoza Chávez conforme al detalle del apartado 1, petitorio del requerimiento fiscal.” Solicitud del Ministerio Público

Ante ello, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que la audiencia se lleve a cabo de manera reservada el próximo 5 de octubre a las 9:30 de la mañana.

INVESTIGACIÓN CONTRA JOSÉ JERÍ

Exmandatario se allanó desde inicio de la investigación señala su abogado

El Comercio buscó la versión de Jerí Oré a través de su abogado Ricardo Caldas, quien señaló que no había sido notificado sobre la audiencia.

Según explicó, Jerí no aparece en el requerimiento del Ministerio Público debido a que se allanó al levantamiento del secreto de las comunicaciones desde el inicio de la investigación.

“Nosotros autorizamos el levantamiento desde el primer momento, cuando él aún era presidente de la República. Se tomó la declaración en Palacio de Gobierno, nosotros lo autorizamos, y el fiscal de la Nación lo informó, por eso es que nosotros no estamos en ese pedido porque lo autorizamos y posterior a la declaración fuimos a fiscalía autorizando el levantamiento de las comunicaciones.” Ricardo Caldas, abogado de José Jerí

En esa línea, señaló que al no haber sido notificado no tendrían por qué participar de dicha audiencia.

Finalmente, indicó que la investigación aún sigue en diligencias y aún no ha sido formalizada debido a que el plazo vence en octubre.

“Se viene investigando un supuesto patrocinio ilegal que supuestamente realiza el señor José Jerí Oré y el supuesto beneficiado es el ciudadano chino Zhihua Yang; esta aún sigue en investigación, todavía no hubo ninguna decisión y plazo aún vence en octubre”, anotó.

¿Qué hechos se investigan?

La fiscalía de la Nación abrió investigación luego de conocerse las reuniones de José Jerí, cuando ejercía como presidente de la República, con el empresario chino Zhihua Yang.

Como se recuerda, el exmandatario acudió hasta el chifa ‘Salón Xin Yan’ ubicado en San Borja donde el 26 de diciembre del 2025, habría mantenido una reunión con el empresario chino y otras personas.

Días después, el 6 de enero del 2026, el entonces mandatario sostuvo otra reunión con Zhihua Yang en el conocido Market Capón, ubicado en el Centro de Lima.

Las cámaras de video lo captaron junto a Alicia Alexandra Camargo Leiva, funcionaria de su gestión.

Posteriormente, “Cuarto Poder” reveló que el empresario Shui Qin, representante legal de la empres NUCTECH Perú SAC, vinculada también a Zhihua Yang, se había reunido en Palacio de Gobierno con Jerí Oré.