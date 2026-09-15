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Resumen

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El Ministerio Público (MP) solicitó al Poder Judicial (PJ) el levantamiento del secreto de las comunicaciones del empresario chino Zhihua Yang y otras tres personas en el marco de la investigación seguida contra el exmandatario José Jerí.

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