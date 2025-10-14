El presidente de la República, José Jerí, tomó juramento a Ernesto Julio Álvarez Miranda como presidente del nuevo Gabinete Ministerial en una ceremonia oficial que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

Así, Álvarez Miranda reemplaza en el premierato a Eduardo Arana, quien se mantuvo en el cargo hasta este el último 12 de octubre, lo que significa que Jerí estuvo sin nuevo gabinete durante tres días, pues asumió la presidencia la madrugada del último viernes 10.

¿Quién es Ernesto Álvarez?

Ernesto Julio Álvarez Miranda es un abogado constitucionalista, docente universitario y político peruano.

El jurista quien es militante del PPC, partido al que pidió licencia, se hizo conocido como integrante y presidente del Tribunal Constitucional. Calificó la marcha del próximo 15 de octubre como “un intento subversivo”.

“Tengo el agrado de saludarlo con la finalidad de solicitar a usted y a los órganos partidarios que correspondan, una licencia a mi militancia en el PPC, a fin de asumir un rol protagónico en el gobierno provisional que aspira a obtener la estabilidad política necesaria para asegurar una campaña y luego unas elecciones generales en un marco de institucionalidad y decencia”, indica su escrito enviado al PPC.

Demora y reunión con alcaldes

Horas antes de tomar juramentación a su nuevo Gabinete, diversos sectores criticaron la demora de Jerí.

“Cuando quieren meterte presión es por algo que tal vez no están recibiendo o, muy por el contrario, quieren que se caiga en el error. Los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente, prudente y muy cauto”, indicó.

El jefe de Estado se reunió con los alcaldes de diversos distritos de Lima Metropolitana como Ate, Surco, La Molina, Pueblo Libre, entre otros, donde coincidieron en la necesidad de imponer mano dura y adoptar medidas más severas contra la delincuencia.

En Palacio de Gobierno, los burgomaestres expusieron diversas propuestas de que incluyen la participación de las Fuerzas Armadas, así como mejoras normativas y mayor autonomía presupuestal.