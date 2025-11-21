El documento -de 88 páginas- ingresó la noche del jueves 20 de noviembre a la mesa de partes del Parlamento y lleva las firmas del mandatario y del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.
En el oficio, dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitan que la propuesta sea debatida con caracter de urgente.
La actual legislatura finaliza el lunes 15 de diciembre y la Semana de Representación -cuando los parlamentarios viajan a sus regiones y no se convocan sesiones plenarias- se realizará del 10 al 16 de ese mes.
El proyecto de ley que “delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional incluye el punto 3.1.5 para modificar el Código Penal.
En la exposición de motivos, se señala que con este cambio se busca “proteger la reserva de la información pública vinculada a la persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad”.
También, “fortalecer la responsabilidad y ética funcional de los servidores y funcionarios públicos que acceden a información clasificada o sensible, reforzando la transparencia y la confianza institucional en el Estado, a través del cual se permita sancionar a aquellos policías que realicen esta acción con penas efectivas”.
“Por tanto, la propuesta tiene por objeto incorporar una conducta típica al Código Penal (...) a fin de sancionar la revelación de información reservada por servidor o funcionario público; y asimismo modificar el artículo 36 del mismo cuerpo normativo, a efectos que este precisado en los alcances de la pena de inhabilitación”, añade el documento que deberá analizar el Congreso.