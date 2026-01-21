José Jerí pierde respaldo en el Congreso: ¿Cuáles son los escenarios ante reuniones con empresario chino?

Las reuniones no registradas del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang y con otros hombres de negocios de la misma nacionalidad ha generado una crisis al interior del gobierno, pero también que el somista pierda respaldo de dos agrupaciones aliadas en el Congreso: Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre.

En un comunicado, APP- partido fundado y dirigido por César Acuña, actual candidato presidencial- calificó de “inadmisibles” los hechos atribuidos al jefe de Estado y también señaló que su conducta vulnera “principios democráticos y de transparencia que deben regir en la función pública”.

En ese sentido, la agrupación acuñista exigió la “renuncia inmediata” de Jerí “como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”.

En setiembre, Jerí, entonces presidente del Congreso, entregó un reconocimiento a César Acuña por su labor como parlamentario. (Foto: Difusión)

Este Diario intentó comunicarse con el secretario general de APP, Luis Valdez, y también con el portavoz de la bancada apepista, Eduardo Salhuana, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Fuentes de esa agrupación señalaron que, por el momento, no tienen un acuerdo para firmar alguna de las tres mociones de censura que corren en el Parlamento en contra de Jerí. Dos mociones son impulsadas por la izquierda y la otra por el congresista Edward Málaga Trillo (no agrupado).

Desde Perú Libre, el congresista Segundo Montalvo está promoviendo una moción de vacancia en contra del mandatario.

Al cierre de este informe, el documento tenía 16 firmas, gran parte de ellas de integrantes del cerronismo.

A través de su cuenta de X, Vladimir Cerrón, prófugo candidato presidencial de Perú Libre, dio a conocer un comunicado de su bancada, donde anuncian que presentarán una moción de vacancia contra Jerí, a quien califican como “el encargado de la presidencia de la República”. Entre las motivaciones, están la privatización de Petro-Perú, su respaldo a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y las “reuniones clandestinas” del mandatario.

En declaraciones a radio Exitosa, Montalvo dijo que le preocupa que los asesores de los congresistas que promueven la censura de Jerí “los estén induciendo a un error”. “¿Jerí es presidente del Congreso en la actualidad? No, es presidente de la República. Si vamos a censurar al presidente del Congreso vamos a censurar al vacío. Las infracciones que ha cometido han sido como presidente de la República”, complementó.

APP y Perú Libre respaldaron la elección del somista, primero, como presidente del Congreso y luego apoyaron que asuma la presidencia de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre.

¿Y los otros integrantes del “bloque democrático”?

En Fuerza Popular, tanto desde la bancada como desde el partido, han optado por guardar silencio. El Comercio intentó comunicarse sin éxito con el portavoz del fujimorismo en el Congreso, César Revilla, y también con Luis Galarreta, secretario general, y Miguel Torres, subsecretario general.

En el video podcast “Edición especial”, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, refirió que no va a especular sobre el futuro de Jerí y adelantó que su agrupación esperará a la presentación del presidente ante la Comisión de Fiscalización, antes de tomar una decisión sobre una eventual destitución.

“Como peruana tengo que expresar mi preocupación, mi mortificación de que nuevamente hoy los temas que se analizan sean las reuniones del presidente, en este caso en un chifa, a escondidas, poco transparente, en vez de estar debatiendo los temas de fondo, de seguridad y que aquejan a todos los peruanos”, subrayó.

A título personal, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), consideró que sería “una irresponsabilidad pretender un cambio de gobierno a pocas semanas de las elecciones y teniendo en cuenta de que el presidente Jerí va a terminar su mandato muy pronto”.

Agregó que el corto tiempo que le queda a este gobierno le impedirá al jefe de Estado interferir en las investigaciones por sus reuniones con empresarios chinos.

“Todavía no ha habido una reunión de la bancada de Fuerza Popular […] Creo que está muy mal que por razones electorales se pretenda hacer un nuevo cambio de gobierno, después de las experiencias traumáticas que hemos tenido en los últimos años y meses”, expresó a El Comercio.

Sobre la posibilidad de que se convoque a un pleno extraordinario, Rospigliosi respondió que solo “si hay 78 firmas de congresistas [en una solicitud para ello] se tendrá que convocar”.

Al ser consultado sobre si esta decisión es darle una mano a Jerí, el presidente del Congreso en funciones dijo que “es darle la mano al Perú para evitar el caos y el salto al vacío”.

“No estoy de acuerdo con hacer un pleno en este momento, primero hay que esperar que Jerí dé las explicaciones respectivas ante la Comisión de Fiscalización”, acotó.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el parlamentario Wilson Soto Palacios dijo, a título personal, que “no estoy de acuerdo con la censura ni vacancia” del presidente Jerí.

“Hay instancias, el presidente ha dicho que va a colaborar en la Comisión de Fiscalización y en el Ministerio Público, no es una presidente que se está corriendo”, subrayó.

Acción Popular integra la Mesa Directiva del Congreso, junto con Fuerza Popular, Perú Libre y Somos Perú.

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) indicó que la conducta de Jerí “es terrible” y que ha quedado en evidencia que “no está a la altura del cargo”. Sin embargo, indicó que su bancada ha decido escuchar sus descargos antes de tomar una decisión sobre si respaldan o no su salida de la Presidencia.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

“En este contexto, en medio de una campaña electoral, hay que tomar con mucha responsabilidad [la decisión ]. Le exigimos al presidente una explicación clara, convincente. En función a eso tomaremos una decisión responsable. Nuestra idea no es abonar a la inestabilidad y a la crisis política”, dijo a este Diario.

Desde Renovación Popular y Podemos Perú solicitaron al presidente responder ante el Congreso. La bancada celeste pidió que sea ante el pleno, mientras la agrupación de José Luna Gálvez ante la Comisión de Fiscalización.

El excongresista Aron Espinoza, que pertenece a Podemos Perú, indicó, en su cuenta de X, que la investidura presidencial “no se mancha” y que “lo más saludable para el país” es la renuncia de Jerí, luego de que este haya reconocido su error y continúen saliendo revelaciones “sobre su predilección” por ciertos empresarios chinos.

La carta de Jerí

Ante los cuestionamientos en el Parlamento, el presidente Jerí le solicitó al titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), presentarse ante este grupo este miércoles, a fin de responder sobre sus reuniones con empresarios chinos.

En la misiva, a la que tuvo acceso El Comercio, el mandatario sostuvo que existe el interés público de que los hechos “sean esclarecidos con transparencia y responsabilidad”.

(Foto: El Comercio)

Unas horas después, Vergara actualizó la agenda de la Comisión de Fiscalización, centrando la sesión en la presentación de Jerí.

De acuerdo al documento, el presidente deberá responder sobre las dos reuniones clandestinas con Yang y sobre el ingreso a Palacio de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, empresario chino con una orden de arresto domiciliario y procesado por presunta tala ilegal de madera

Entre las interrogantes que tiene la Comisión de Fiscalización para el somista figuran la identidad completa de los empresarios con quién se reunió, los acuerdos alcanzados, los funcionarios públicos que lo acompañaron y las razones por las cuales estas citas no fueron registradas ni comunicadas de manera oficial. Asimismo, si la embajada de China en el Perú tenía conocimiento de estos encuentros, entre otros.

(Foto: El Comercio)

Cuestionan a Rospigliosi

El congresista Edward Málaga Trillo (no agrupado), uno de los promotores de la censura a Jerí, cuestionó que Rospigliosi se opongan al llamado de un pleno extraordinario para que el hemiciclo debate las mociones que se alistan contra el presidente.

“Discrepo categóricamente de la postura de Fernando Rospigliosi, pues actúa como si fuera el dueño o el portero del Congreso. El pleno es la instancia de máxima deliberación y él no puede cerrar esa posibilidad por una opinión personal, especialmente en un asunto de alto interés nacional que involucra serios conflictos de interés del presidente”, declaró a El Comercio.

Málaga Trillo indicó que necesita 20 firmas para presentar su moción de censura contra Jerí.

“El rechazo a la presidencia de Jerí es unánime, pero la diferencia es que algunos congresistas prefieren pedir la renuncia en lugar de involucrarse en una moción de censura, especialmente si esta es promovida por la izquierda. Por ello, nosotros ofrecemos esta otra moción que podría alcanzar un consenso mayor”, finalizó.

En “Versus”, video podcast de El Comercio, la parlamentaria Sigrid Bazán (Bloque Popular Democrático), quien también impulsa una de las mociones de censura, justificó esta acción al señalar que “es peor mantener a un presidente encapuchado” que puede rondar a la medianoche las mesas electorales.

(Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

“Está mal, en general, lo que ha hecho Jerí. Las elecciones son el momento donde más calma y confianza, aunque sea muy difícil de hablar [sobre esta], se debe tener. Por eso, he planteado mi moción de censura”, acotó.

¿Censura o vacancia?

El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes explicó que “caben” tanto la censura como la vacancia. Aunque desde el punto de vista técnico y constitucional “el camino óptimo es hacer las cosas como se deben: si la falta ha sido como presidente de la República debe ser procesado como tal”, independientemente de que Jerí ostente también el cargo de titular del Parlamento.

“Cabe la censura si existiera un motivo eminentemente funcional, es decir, una falta vinculada al ejercicio de la presidencia del Congreso. Sin embargo, este no es el caso, ya que a Jerí se le imputan faltas dentro del ejercicio de la presidencia de la República. Por ello, técnicamente lo que correspondería es el procedimiento de la vacancia presidencial”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Delgado Guembes dijo que el problema para procesar una moción de vacancia o una de censura es que el Parlamento está en receso y solo hay dos maneras de convocar a una legislatura extraordinaria: una auto convocatoria tras la solicitud de 78 parlamentarios o un llamado del mismo presidente Jerí. Aunque esta última opción es poco probable.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, tuvo una opinión diferente, en el sentido, de que el procedimiento más adecuado, en la situación de Jerí, es el de una moción de censura en su contra o contra toda la Mesa Directiva.

“La Constitución establece una línea de sucesión, ante la falta de presidente y vicepresidentes, al presidente del Congreso se le encarga la Presidencia de la República. Por lo tanto, basta con retirar al funcionario de su cargo en el Congreso para que deje la Presidencia encargada. El procedimiento adecuado es una moción de censura”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Rospigliosi sostuvo que la censura es un mecanismo “fast track”, en el sentido de que solo requiere mayoría simple de los presentes en la sesión, “mientras que la vacancia por incapacidad moral es un proceso más largo que exige una valla muy alta de 87 votos”.

El letrado refirió que la negativa de Rospigliosi a viabilizar un pleno extraordinario se debe a que no quiere tomar la “papa caliente” que puede significar una eventual salida de Jerí.

Más información

Entre el lunes y martes, el presidente José Jerí no ha tenido actividades oficiales. Tampoco, según el portal de transparencia de Palacio de Gobierno, registra visitas y reuniones.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar al presidente por los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Esto a raíz de sus reuniones con empresarios chinos.