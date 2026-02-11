Por Karem Barboza Quiroz

La Fiscalía de la Nación requirió a Palacio de Gobierno que le remita un informe sobre las reuniones que sostuvo el mandatario, José Jerí, con diversas personas que fueron beneficiadas con órdenes de servicio o contratos, tras visitar el despacho presidencial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Proceso contra bienes de Alejandro Toledo y Eliane Karp no será suspendido: ¿Cuáles son los elementos de prueba admitidos?
Política

Proceso contra bienes de Alejandro Toledo y Eliane Karp no será suspendido: ¿Cuáles son los elementos de prueba admitidos?

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?
Política

José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?

José Jerí: Las ideas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario
Política

José Jerí: Las ideas y vueltas en APP sobre la convocatoria a un pleno extraordinario

Caso Jerí: Elvis Vergara informa que el empresario chino Zhihua Yang no se presentará ante la Comisión de Fiscalización
Política

Caso Jerí: Elvis Vergara informa que el empresario chino Zhihua Yang no se presentará ante la Comisión de Fiscalización