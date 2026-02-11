José Jerí: ¿Qué diligencias realizan las Fiscalías de la Nación y Anticorrupción en el caso de las visitas al despacho presidencial?

Fuentes consultadas por El Comercio confirmaron que esta y otras diligencias se vienen desarrollando luego de que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, amplió la investigación en contra de Jerí Oré por el presunto delito de nombramiento ilegal, este lunes .

Los hechos fueron incluidos en la misma carpeta donde el mandatario encargado ya era investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado debido a las reuniones y visitas de los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Como ya lo había adelantado este Diario, tras analizar las primeras informaciones, el Fiscalía de la Nación se decantó por investigar ambos hechos en una sola carpeta fiscal teniendo en cuenta que los dos hechos fueron realizados durante la función presidencial que desempeña el investigado Jerí Oré.

Según informó el dominical Cuarto Poder, Guadalupe Vela Ramírez, Cristina Beraun Rojas, Violeta Beas Otero, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva fueron contratadas en dependencias del Estado como Essalud, los ministerios del Ambiente y de la Producción, y en la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú (Senaju) luego de reunirse en el despacho presidencial con Jerí Oré.

JOSÉ JERÍ Y LAS VISITAS QUE RECIBIÓ

JOSÉ JERÍ Y LAS VISITAS QUE RECIBIÓ

Según explicaron las fuentes, se ampliará la declaración del mandatario por este hecho, pero después de tener todos los elementos y documentación solicitada a diversas entidades, entre ellas Palacio de Gobierno.

“Se dispuso la semana pasada, pero recién se amplió este lunes […] Se va a tomar la declaración, pero todavía no se ha programado porque como hay varias novedades que vienen saliendo; primero se recoge todo lo que viene saliendo y luego se programa, porque no se puede tomar más de dos declaraciones al presidente, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional”, señalaron.

De otro lado, las fuentes indicaron que por el momento no se tiene previsto suspender la investigación en contra de Jerí Oré y si es necesario permanecería abierta hasta que culmine su mandato.

El Comercio solicitó un pronunciamiento sobre el tema a Palacio de Gobierno, pero nos remitieron con el abogado del mandatario.

Ricardo Caldas, abogado de Jerí Oré, dijo a El Comercio que hasta este martes no habían sido notificados con la ampliación de la investigación en contra de su patrocinado.

“La respuesta puntual a eso es que hasta la fecha no hemos sido notificados de ninguna ampliación (…) Yo no podría darle ningún pronunciamiento sobre ninguna ampliación mientras eso no sea notificado válidamente”, dijo.

En esa línea, remarcó que hasta el momento la única investigación de la que tienen conocimiento es la referida a las reuniones con empresarios chinos (Carpeta 15-2026), por lo que no podía dar mayor referencia respecto al tema de las reuniones con otras personas.

No obstante, el abogado indicó que, de los hechos que hasta el momento es investigado (caso de los empresarios chinos), su patrocinado se ha mostrado presto a colaborar y ha rechazado tener cualquier responsabilidad.

“Siempre estamos atentos para poder responder, pero siempre dentro del marco…porque el comportamiento procesal del señor presidente, en todo este tiempo y antes de ser presidente, siempre ha sido el de colaborar con todas las investigaciones sea en calidad de testigo o sea en calidad de investigado; y siempre colaborará con todas las investigaciones porque lo que buscamos es que se establezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades para quienes sean responsables. Nosotros consideramos que dentro la investigación en la carpeta 15, mi cliente ha dicho bien claro que él no es resposable de los actos por los que se le investiga y eso se esclarecerá a lo largo de la investigación.” Ricardo Caldas, abogado de José Jerí Oré

Fiscalía Anticorrupción declaró “compleja” investigación, solicitó documentos al Congreso y al Despacho Presidencial por personas favorecidas tras reuniones con José Jerí

De otro lado, tras abrir investigación contra los que resulten responsables, el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción declaró “compleja” la investigación decretando un plazo de 120 días para realizar las diligencias.

Como se recuerda, en este despacho se investiga los hechos vinculados a los “no aforados”. Por el momento, si bien no se ha individualizado a los investigados, la fiscalía ha solicitado información sobre Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alezandra Camargo Leiva, quienes obtuvieron contratos u órdenes de servicio con el Estado luego de reunirse con el presidente encargado José Jerí Oré.

Investigación fiscal por personas contratadas tras reunirse con el presidente encargado José Jerí.

De acuerdo al documento obtenido por El Comercio, la fiscalía estableció que la Policía Anticorrupción realizará el requerimiento de la documentación y la toma de declaración de las personas y funcionarios convocados, con la presencia de un fiscal.

“En conjunto, los hechos descritos evidencian -de manera preliminar- la existencia de un presunto mecanismos reiterado consistente en reuniones personales y directas con el ahora presidente de la República, seguidas de contrataciones en entidades estatales, sin observancia aparente de regularidad administrativa, lo que podría constituir indicios de aprovechamiento indebido del cargo público o de influencias para la contratación.” Roxana Espinoza Páucar, Fiscal Anticorrupción

La Dircocor-PNP deberá requerir al Ministerio de la Producción, Seguro Social de Salud (Essalud), Ministerio del Ambiente y al Congreso de la República la exhibición y copia certificada del expediente de contratación de Ledy Guadalupe Vela Ramírez, desde el 2025 a la actualidad.

Además, la fiscalía dispuso que la Policía Anticorrupción requiera a la Secretaría General del Despacho de la Presidencial de la República la exhibición voluntaria y copia certificada de todas las órdenes de servicio emitidas a favor de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva, desde el 2025 a la actualidad.

Investigación fiscal por personas contratadas tras reunirse con el presidente encargado José Jerí.

El Ministerio de Educación también deberá exhibir y entregar copia del expediente de contratación de Violeta Beas Otero, desde el 2025 a la actualidad.

Todas las entidades requeridas deberán elaborar y entregar un informe detallado sobre los servidores o funcionarios que intervinieron directa o indirectamente en cualquiera de las etapas relativas a las órdenes de servicio emitidas a las favorecidas.

Además, deberán enviar copias fedateadas del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), Reglamento de Organización y Funciones (ROF), cuadro de asignación de personal, Manual Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles de Puestos, Plan Operativo Institucional y Plan Anual de Contrataciones.

Investigación fiscal por personas contratadas tras reunirse con el presidente encargado José Jerí.

Una vez recopilado el íntegro de la documentación dispuesta, la Dicocor-PNP deberá programar las declaraciones testimoniales de forma presencial en la sede policial, con participación del Representante de la Ministerio Público.

“Recibir las declaraciones de las personas directamente vinculadas a los hechos investigados, incluyendo a las beneficiarias de la contratación y a los funcionarios de las áreas vinculadas a las contrataciones y áreas usuarias de las entidades del Ministerio de la Producción, Essalud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Despacho Presidencial, Congreso de la república y a otros servidores públicos que intervinieron en las distintas etapas del procedimiento de contratación.” Roxana Espinoza Páucar, Fiscal Anticorrupción

La citación que formule la policía deberá emitirse bajo apercibimiento expreso de ejercer la conducción compulsiva en caso de inconcurrencia injustificada

“Ante la inconcurrencia injustificada del citado a la primera convocatoria debe comunicarse inmediatamente al despacho fiscal para disponer la ejecución de la conducción compulsiva”, precisó la fiscalía.

En en el documento se señaló que los hechos denunciados “revisten de las características propias de una investigación compleja”.

Ello, porque las diligencias tienen previsto analizar y contrastar diversos actos funcionales, administrativos y contractuales vinculados al procedimiento de contratación de órdenes de servicio de más de 5 entidades (Ministerio de la Producción, Essalud, Ministerio del Ambiente, Despacho Presidencial, Congreso de la República y Ministerio de Educación).