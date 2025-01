Según pudo conocer El Comercio, las diligencias fueron dispuestas por el plazo de 90 días, y hasta el momento no se ha programado fecha para tomar la declaración del congresista de Somos Perú, quien fuera suspendido como militante de ese partido.

Jerí Oré, junto a su coimplicado Marco Antonio Cardoza Hurtado, fueron denunciados por una mujer de 31 años, quien asegura que ambos habrían participado en la agresión sexual hacia ella.

Entre las diligencias dispuestas, el Ministerio Público citó a declarar a la hermana de la denunciante y también a Cardoza.

La fiscalía también ha comunicado al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, la actuación como prueba adelantada, que la denunciante pase por la Cámara Gesell. Ello, con la participación de la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos.

Los hechos se habrían producido el 30 de diciembre del 2024 cuando el parlamentario participó en una reunión social en una casa de campo de Huaral, junto a su codenunciado, la denunciante y otras personas.

A través de un comunicado, la fiscalía también señaló que se vienen tomando las declaraciones pertinentes y que se realizarán las pericias especializadas.

Jerí y los cuestionamientos en su contra

No es la primera vez que el congresista José Jerí, se ve envuelto en una escándalo que implica la agresión hacia una mujer. En agosto del 2024, según un reportaje de Punto Final, Jerí Oré habría llamado a la expareja de Marco Antonio Campos Márquez - extrabajador del despacho de la Congresista Norma Yarrow- para cuestionarla por haber interpuesto una denuncia por violencia física y psicológica contra el trabajador parlamentario.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, el congresista de Somos Perú le indicó que ella sería “la principal perjudicada” si continuaba con la denuncia. Esto fue considerado un acto de “intimidación” por parte de la denunciante.

En setiembre del 2021, Jerí Oré también tuvo palabras desacertadas sobre la denuncia pública que realizó la congresista Patricia Chirinos, en contra de su colega Guido Bellido, después de que este la agrediera verbalmente al indicarle: “ahora solo falta que te violen”.

Jerí, quien estuvo presente en la reunión donde se produjeron los hechos, dijo no recordarlo, pero luego sostuvo que lo tomó como una “broma de mal gusto”.

“No recuerdo el detalle de qué es lo que dijo, pero fueron desatinados en ese momento. Lo tomé como una broma de mal gusto”, dijo entonces.

En febrero del 2022, el congresista fue captado en una fiesta realizada en un bar de Miraflores, sin las mascarilla y sin respetar los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno por el COVID-19, que continuaban en vigencia en ese momento.

Ese mismo año, en el mes de agosto, Somos Perú lo retiró como miembro representante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) luego de que Jerí Oré votó en abstención cuando la oposición buscaba cambiar al congresista Edgar Raymundo (Cambio Democrático), vinculado al gobierno de Pedro Castillo, quien era ponente de la denuncia constitucional contra la entonces vicepresidenta de la República, Dina Boluarte.

El congresista Jerí Oré también es investigado por la Fiscalía de la Nación, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio y presunto autor de tráfico de influencias, al estar implicado junto con un grupo de congresistas que habrían sido captados por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, para lograr la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ávalos.

Confirma participación en reunión, pero niega agresión sexual

Durante una conferencia de prensa, el congresista José Jerí reconoció haber participado e invitado a un grupo de amigos a una reunión social realizada el 30 de diciembre del 2024.

Sin embargo, el parlamentario negó haber agredido sexualmente a la denunciante, cuyo nombre se mantiene en reserva.

“Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que yo puedo aportar y que los testigos aportarán en su momento y las mismas declaraciones de la denunciante, tendrán una lógica y un pronunciamiento en el cual se va comprobado tanto por prueba biológica, tanto por declaración de testigos y otros elementos, que mi persona no ha sido”.

José Jerí, congresista de la República.