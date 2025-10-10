Luego de la llegada del actual presidente de la República, José Jerí Oré, a Palacio de Gobierno, diversos actores políticos y altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP) han ido arribando para saludarlo como parte del protocolo presidencial.

Cabe señalar que Jerí Oré, juró esta madrugada como nuevo jefe de Estado, tras la declaración de vacancia presidencial de Dina Boluarte Zegarra, aprobada por el Pleno bajo la causal de permanente incapacidad moral.

Fueron 122 votos a favor que avalaron las cuatro mociones presentadas por diversas bancadas parlamentarias que sustentaron la medida en presuntos actos de corrupción, abandono de cargo, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y supuestas intervenciones estéticas.

El ex vice ministro de Justicia; Jesús Baldeon. Foto: GEC

¿Quienes llegaron hasta ahora Palacio de Gobierno?

Entre los asistentes están el ex ministro de economía Raúl Pérez-Reyes, además, el ex vice ministro de Justicia; Jesús Baldeon y también el general de la PNP Óscar Arriola, todos ellos entraron a la Casa de Pizarro por la puerta de la estación Desamparados.

Se espera que en las próximas horas lleguen más personajes relacionados a Ejecutivo.