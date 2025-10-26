El presidente de la República, José Jerí, rindió homenaje este martes a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que defendieron la soberanía nacional y fueron parte del proceso de pacificación del país. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre, con motivo del Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.
LEE: Somos Jerí. Crónica de Fernando Vivas sobre el partido del presidente y el nuevo gobierno
“La paz no es un regalo, la paz es un legado de peruanos valientes que han vestido el uniforme policial y militar. Cada progreso que hemos logrado como país tiene sus raíces en el sacrificio de quienes defendieron nuestra patria”, señaló el mandatario durante su discurso.
Newsletter Mientras Tanto
Jerí rindió tributo a los combatientes de las campañas de 1941, de la cordillera del Cóndor (1981) y del Alto Cenepa (1995), así como a los héroes de la pacificación nacional, quienes enfrentaron con coraje la violencia terrorista.
El mandatario afirmó que el legado de esos héroes debe inspirar la actual lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, enemigos que —dijo— amenazan la paz ciudadana. “Tenemos que volver, bajo los tiempos actuales, a pacificar nuestro país. En el combate contra la delincuencia, contra el crimen que nos ha quitado la tranquilidad, la paz a nuestros ciudadanos”, manifestó.
Compromiso del Gobierno de Transición
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, destacó que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional tiene el deber de restablecer la autoridad del Estado, recuperar la confianza del pueblo y garantizar elecciones libres y transparentes.
“Restablecer la autoridad significa recuperar el respeto al Estado y al orden, demostrar que el poder público puede y debe servir con transparencia, firmeza y justicia”, indicó Álvarez, al tiempo que recordó que la conmemoración no celebra la guerra, sino la dignidad de quienes defendieron la paz.
La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Defensa, César Díaz; del Interior, Vicente Tiburcio; del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda; así como de comandantes generales y veteranos de distintas campañas.
MÁS: Montoya critica presencia de autoridades en operativos: “El liderazgo se demuestra con resultados, no con cámaras”
El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de los caídos por la patria y con el compromiso del Gobierno de continuar trabajando para devolver la seguridad y la tranquilidad al país.
TE PUEDE INTERESAR
- TC le da la razón al JNE: ¿Por qué un fallo judicial “acarrearía serias consecuencias para el proceso electoral”?
- “Conteste, señor Martín Vizcarra”: los entretelones del tenso careo entre el expresidente y el fiscal que lo acusa
- Elecciones 2026: los factores de desafección y fragmentación en el voto en el sur
- José Jerí anuncia reajustes en el estado de emergencia para reforzar lucha contra la delincuencia
- Renzo y su clan, una crónica de Fernando Vivas sobre el nuevo alcalde de Lima
Contenido sugerido
Contenido GEC