Presidente José Jerí destaca legado de los veteranos. (Foto: Presidencia del Perú)
Redacción EC

El presidente de la República, , rindió homenaje este martes a los miembros de las y de la que defendieron la soberanía nacional y fueron parte del proceso de pacificación del país. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de la Bandera, en el distrito de Pueblo Libre, con motivo del Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

La paz no es un regalo, la paz es un legado de peruanos valientes que han vestido el uniforme policial y militar. Cada progreso que hemos logrado como país tiene sus raíces en el sacrificio de quienes defendieron nuestra patria”, señaló el mandatario durante su discurso.

Jerí rindió tributo a los combatientes de las campañas de 1941, de la cordillera del Cóndor (1981) y del Alto Cenepa (1995), así como a los héroes de la pacificación nacional, quienes enfrentaron con coraje la violencia terrorista.

El mandatario afirmó que el legado de esos héroes debe inspirar la actual lucha contra la delincuencia y el , enemigos que —dijo— amenazan la paz ciudadana. Tenemos que volver, bajo los tiempos actuales, a pacificar nuestro país. En el combate contra la delincuencia, contra el crimen que nos ha quitado la tranquilidad, la paz a nuestros ciudadanos”, manifestó.

Presidente José Jerí rinde homenaje a los héroes de la pacificación. (Foto: Presidencia del Perú)

Compromiso del Gobierno de Transición

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, , destacó que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional tiene el deber de restablecer la autoridad del Estado, recuperar la confianza del pueblo y garantizar elecciones libres y transparentes.

Restablecer la autoridad significa recuperar el respeto al Estado y al orden, demostrar que el poder público puede y debe servir con transparencia, firmeza y justicia”, indicó Álvarez, al tiempo que recordó que la conmemoración no celebra la guerra, sino la dignidad de quienes defendieron la paz.

Gobierno rinde homenaje a los veteranos de guerra y la pacificación nacional en Pueblo Libre. (Foto: Presidencia del Perú)

La ceremonia contó con la presencia de los ministros de Defensa, César Díaz; del Interior, Vicente Tiburcio; del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda; así como de comandantes generales y veteranos de distintas campañas.

El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de los caídos por la patria y con el compromiso del Gobierno de continuar trabajando para devolver la seguridad y la tranquilidad al país.

