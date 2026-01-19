El presidente de la República, José Jerí Oré, informó que se ha puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación y de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para brindar las declaraciones y aclaraciones que consideren pertinentes.

Mediante un oficio dirigido al fiscal de la Nación en funciones, Tomás Gálvez Villegas, el mandatario señaló que su disposición se da en atención a los reportes periodísticos y a sus recientes declaraciones públicas vinculadas a su persona. En el documento, indicó que se pone a disposición “a fin de brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”.

Asimismo, sostuvo que esta decisión se formula en “respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos“, dentro de las competencias del Ministerio Público.

De manera similar, en otro oficio remitido al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara Mendoza, Jerí comunicó que también se pone a disposición de dicho grupo de trabajo parlamentario para brindar las aclaraciones que sean necesarias.

En esa comunicación, el jefe del Estado indicó que su eventual concurrencia busca contribuir al ejercicio de la función de control que corresponde al Congreso de la República y reiteró su voluntad de colaborar con las labores de fiscalización parlamentaria, respetando el debido proceso y las competencias del Legislativo.

Estos oficios se emiten en el marco de los cuestionamientos surgidos por reuniones no oficiales que el mandatario sostuvo con un empresario chino, las cuales fueron difundidas por programas periodísticos en los últimos días.