Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Se puede levantar el secreto de comunicaciones de un presidente en funciones? Lo que dice el TC y la postura de la defensa de José Jerí
Resumen de la noticia por IA
¿Se puede levantar el secreto de comunicaciones de un presidente en funciones? Lo que dice el TC y la postura de la defensa de José Jerí

¿Se puede levantar el secreto de comunicaciones de un presidente en funciones? Lo que dice el TC y la postura de la defensa de José Jerí

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El levantamiento del secreto de comunicaciones al que José Jerí ha dicho que se sometería, en relación con el video en que se le ve haciendo una llamada frente al empresario chino Zhihua Yang, es un procedimiento más complejo que lo que las declaraciones del presidente dan a entender.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC