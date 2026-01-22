José Jerí: ¿Quiénes son los empresarios chinos, Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, vinculados al mandatario?

Con Zhihua Yang se reunió en más de dos oportunidades en horas de la noche y fuera de Palacio de Gobierno.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Además, Zhihua Yang ingresó al Palacio de Gobierno junto a Ji Wu Xiaodong hasta en tres oportunidades. Este último, como se recuerda, viene siendo procesado por presunto crimen organizado y otros delitos por supuestamente ser integrante de la red criminal ‘Los hostiles de la Amazonía’.

Jerí Oré, en su presentación, rechazó que haya cometido algún acto irregular o ilícito en sus reuniones. Específicamente en la primera reunión sostenida con Zhihua Yang -a quien conoce como ‘Johnny’ - en un chifa de la capital.

El mandatario afirmó que cometió un “error” por la forma “inadecuada” en la que ingresó al chifa el 26 de diciembre del 2025. Acusó que los videos se están entregando por intereses con un ánimo de generar “inestabilidad” en su gestión de cara a las Elecciones Generales del 2026.

Pero, ¿quiénes son estos empresarios que han saltado a la palestra pública por su cercanía con el mandatario interino?

“Yo también quiero saber quién ha estado detrás de ello y cuál ha sido su objetivo real (…) más allá de la visita al chifa, más allá de que vaya a comprar a la tienda ¿Quien tiene la intención de desestabilizar al país en este momento? Es una pregunta que espero que tenga pronta respuesta (…) no le mentí al país es la misma historia.” José Jerí, presidente de la República interno

El presidente José Jerí acude a la Comisión de Fiscalización del Congreso, para dar sus descargos, tras revelarse reuniones fuera de agenda con un empresario chino. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Zhihua Yang, el empresario con contactos de alto vuelo

Zhihua Yang (71) es un empresario chino que es presidente de la Asociación de los Descendientes de la Provincia de Fujian, una de las provincias de China.

En el 2015 fue reconocido por la Embajada de la República Popular China por su labor para unir a los descendientes chinos, proteger sus derechos legales, mejorar su bienestar, apoyar el desarrollo de sus pueblos natales y promover las relaciones amistosas entre China y el Perú.

Empresario Zhihua Yang.

Zhihua Yang realizó dicha labor con creces. Llegando a tener amistad con el presidente Jerí, con quien se reunió para cenar comida china la noche del 26 de diciembre del 2025.

El 6 de enero del 2026, Jerí se reunió una vez más con el empresario en su local “Market Capón” ubicado en el Centro de Lima.

Este Diario también ha dado cuenta que Zhihua Yang fue invitado por Jerí, cuando era congresista de la República, al evento ‘El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China’, realizado el 4 de octubre del 2024.

En dicho evento también estuvo presente el congresista Luis Cordero Jon Tay, con quien el empresario se reunió en instalaciones del Parlamento hasta en dos oportunidades, en junio del 2023 y octubre del 2025.

Sin embargo, El Comercio accedió a documentos que demuestran además, una relación empresarial jurídica entre Cordero Jon Tay y Zhihua Yang.

Y es que, según se consigna en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ambos fundaron la ‘Asociación Cámara Perú - Asia Pacífico de Producción, Industria, Comercio, Turismo y Medio Ambiente’ dedicada a realizar capacitaciones técnicas, culturales, educativas, gastronómicas y promover acciones para el intercambio comercial de agentes económicos de Perú y el extranjero.

De acuerdo a la partida registral obtenida por este Diario, la escritura pública data de junio del 2016, y en su asamblea se acordó elegir al primer Consejo Directivo para el período de cinco años, a Luis Gustavo Cordero Jon Tay como presidente. Mientras que, el ciudadano chino Zhihua Yang fue designado vicepresidente.

Congresista Luis Cordero Jon Kay y el empresario Zhihua Yang conformaron una asociación.

Congresista Luis Cordero Jon Kay y el empresario Zhihua Yang conformaron una asociación.

De acuerdo al documento de constitución, el presidente junto a otro miembro del consejo, podían solicitar o concretar donaciones o cooperaciones técnicas, además de contratar y verificar operaciones de préstamos y créditos, abrir y transferir cuentas bancarias, entre otros.

De acuerdo a registros de Sunat, dicha asociación recién se dio de baja en marzo del 2025.

El Comercio buscó la versión de Cordero Jon Tay, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.

Como ya lo ha informado El Comercio, Zhihua Yang es accionista o está vinculado a diversas empresas de acuerdo al registro de Proveedores.

Cuatro de ellas figuran como empresas activas o vigentes: Construcciones Capón S.A.C., Capón S.A.C., América Capón S.A.C., y America Sam S.A.C.

Construcciones Capón S.A.C ha licitado contratos y servicios por casi S/6 millones. Entre el 2017 y 2021, licitó con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Proneid), la Municipalidad de Chumbivilcas, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico).

Con America Sam S.A.C realizó la venta de maquinaria a la Municipalidad del Santa (Chimbote) y a la Municipalidad de Yarinacocha por S/3.3 millones.

Perú 21 dio a conocer que Zhihua Yang se presentó como “coordinador” del Consorcio Carretera Molinopampa, que se encuentra integrada por la empresa china China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal del Perú, que tiene diversas adjudicaciones en el Ministerio de Transportes, Provías Nacional, Provías Descentralizado, gobiernos regionales, municipios, entre otros.

China Railway N° 10 también fue implicada en una investigación por presunto delito de lavado de activos en el marco de una organización criminal por supuestas irregularidades en las licitaciones.

La empresa solicitó la tutela de derechos solicitando su exclusión del caso, al señalar que la fiscalía había identificado a personas naturales, que eran responsables de sus actos; mientras que la empresa jurídica no tenía ninguna relación con los hechos investigados.

El empresario Zhihua Yang también fue invitado a Palacio de Gobierno para la ceremonia de inauguración del “Proyecto Chancay 2” que se realizó el 14 de noviembre del 2024; evento que contó con la participación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

El Comercio buscó la versión de Z hihua Yan con sus abogados Ricardo Caldas y Elio Riera, pero no respondieron. Tampoco respondieron a los teléfonos de Market Capón y América Capón S.A.C.

Ji Wu Xiaodong, el traductor y empresario investigado por crimen organizado

En tanto, Ji Wu Xiaodong de 64 años es un empresario chino que también obtuvo la nacionalidad peruana. Se encuentra vinculado a diversas empresas madereras que operan en la amazonía peruana.

Sin embargo, Ji Wu Xiaodong también se ha desempeñado desde el 1999 hasta la actualidad como traductor oficial, del chino al castellano, reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Empresario chino-peruano Ji Wu Xiaodong es traductor del chino al castellano desde 1999.

De allí que en las últimas horas llamó la atención que el mandatario asegurara que no tuvo mayor interacción con el empresario maderero debido a que “él no habla mucho español”.

Lo que sí llamó la atención fue que Jerí Oré confirmó que Ji Wu Xiaodong no solo acudió a Palacio de Gobierno junto al empresario Zhihua Yang; sino que también estuvo presente al menos en una de las reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

“Él (Ji Wu Xiaodong) siempre ha estado en los contextos que siempre ha estado Johnny (Zhihua Yang). Ha estado, por ejemplo, en el chifa sirviendo la comida y solamente ahí. Se entiende justamente que su equipo es parte de las personas que trabajan con él”, dijo Jerí entrevistado por Canal N.

El Comercio solicitó a la Cancillería información sobre el proceso para que Ji Wu Xiaodong sea reconocido como traductor oficial, pero no hubo respuesta.

Empresario chino-peruano Ji Wu Xiaodong es traductor del chino al castellano hasta la actualidad.

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios viene procesando a Ji Wu Xiaodong por el presunto delito de crimen organizado, tráfico de influencias, cohecho, entre otros.

La fiscalía ubica a Ji Wu Xiaodong en el cuarto nivel de la presunta red criminal, siendo un “punto nodal” u “hombre clave” de la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”.

“Este investigado realizó actividades en beneficio de la organización criminal, tanto para el grupo criminal liderado por Edith Huaricancha, como para el grupo criminal liderado por Guillermo Hidalgo Okimura ( exgobernador regional de Madre de Dios)”, señala la fiscalía.

La fiscalía allanó la asa de Ji Wu Xiaodong.

Entre los hechos, el Ministerio Público Público le atribuye haber buscado obtener el título habilitante denominado Concesión con Fines de Conservación N° 1 7-TAM/C-CON-J-002-05 y poder transformarlo en “concesión maderable”.

Ji Wu Xiaodong, recordó la fiscalía, es conocido en la región de Madre de Dios por ser - junto a sus Turbina SAC y Maderija SAC- un empresario dedicado a exportar madera, no siendo una de sus actividades la conservación.

“Es en mérito a esta información que se tiene precisado que el valor total de la concesión variaba después de realizar el cambio de uso de la misma, trámite que era de interés de Xiaodong Ji Wu, donde se invertiría US$ 50.000.00 dólares americanos, para cambiar el uso de la concesión de conservación a concesión maderable, ello habría sido acordado en una reunión realizada en fecha 09/03/2020”, indica la fiscalía.

En 2024, la Sala Superior varió su prisión preventiva por arresto domiciliario. Sin embargo, como es conocido, pese a ello siguió realizando reuniones fuera de su domicilio, llegando incluso a Palacio de Gobierno.

El Comercio buscó la versión de Ji Wu Xiaodong pero no respondieron a los teléfonos inscritos en la lista de traductores de Cancillería.

De acuerdo a documentos judiciales, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado una reparación civil de S/2 millones como pretensión inicial y provisional en este caso en contra de los más de 15 investigados.

De otro lado, según Ojo Público, también estuvo relacionado a las empresas Maderera Río Yaverija S.A.C., y Empresa Maderera Industrial Isabelita (Emini S.A.C.), que fueron sancionadas por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).

La empresa Maderera Industrial Isabelita (Emini S.A.C.), según el registro de Reactiva Perú obtuvo un préstamo por S/3 millones.