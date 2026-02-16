José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas son citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

Escuchar
El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor-PNP), citó al congresista Luis Cordero Jon Tay para que rinda su declaración en el marco de la investigación que se sigue al empresario Zhihua Yang y los que resulten responsables, por las reuniones no registradas con el mandatario encargado, José Jerí.

