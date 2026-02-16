José Jerí y los empresarios chinos: Congresista Luis Cordero Jon Tay y otras 30 personas son citados por la Fiscalía y Dircocor-PNP

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor-PNP), citó al congresista Luis Cordero Jon Tay para que rinda su declaración en el marco de la investigación que se sigue al empresario Zhihua Yang y los que resulten responsables, por las reuniones no registradas con el mandatario encargado, José Jerí.

Zhihua Yang y otros son investigados por la presunta comisión del delito contra la administración pública – cometido por funcionarios públicos, en la modalidad de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado.

De acuerdo al documento obtenido por El Comercio, el parlamentario debe concurrir este martes 17 de febrero a las 9:00 de la mañana, a las instalacions de la Dircocor-PNP.

Cordero Jon Tay fue uno de los congresistas que recibió en las instalaciones del Congreso de la República a Zhihua Yang. Lo hizo el 9 de junio del 2023 y el 27 de octubre del 2025.

Cordero Jon Tay también estuvo presente en el evento ‘El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China’, organizado por el entonces congresista José Jerí, que se realizó el 4 de octubre del 2024.

Pero además, este Diario dio a conocer que la relación entre Cordero Jon Tay y Zhihua Yang es de larga data.

Ambos fundaron la ‘Asociación Cámara Perú - Asia Pacífico de Producción, Industria, Comercio, Turismo y Medio Ambiente’, según la escritura pública de junio del 2016, registrada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Como congresista, José Jerí invitó al empresario Zhihua Yang para el evento “El impacto económico en las relaciones bilaterales comerciales entre el Perú y la República Popular China”, realizado el 4 de octubre del 2024. En el evento también estuvo presente el congresista Luis Cordero Jon Tay.

Según la documentación, el Consejo Directivo acordó elegir a Luis Gustavo Cordero Jon Tay como presidente, mientras que Zhihua Yang fue designado vicepresidente.

La persona jurídica que fundaron, según su descripción, se dedicaba a realizar capacitaciones técnicas, culturales, educativas, gastronómicas y promover acciones para el intercambio comercial de agentes económicos de Perú y el extranjero.

En marzo del 2025 la asociación se dio de baja, de acuerdo a la Sunat.

Congresista Luis Cordero Jon Kay y el empresario Zhihua Yang conformaron una asociación.

La Fiscalía y la Dircocor-PNP tambien citó a otro grupo de personas vinculadas a Palacio de Gobierno y al empresario Zhihua Yang.

Entre los convocados está Alicia Alexandra Camargo Leiva, quien fue contratada bajo la modalidad de Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en la Oficina de Protocolo de la Presidencia.

También se citó a Johanna Ocampo, secretaria de Comunicación de Presidencia; Mariella Falla Chaname, gerente de Seguridad de la Municipalidad de Lima; y el efectivo policial Lizandro Melchor Quiroga La Torre.

De igual forma a David Augusto Hernández Salazar, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU); César Sandoval Pozo, exministro de Transportes y Comunicaciones; y Alberto Villanueva Eslava, presidente ejecutivo de Indecopi.

Asimismo, fueron citados representantes y gerentes de empresas como Construcciones Capón, SAC América Sam SAC, Trade & Advisor Technology S.A.C. , Corporación Empresarial Apec SAC, entre otros.

Buscan imágenes en inmediaciones del chifa visitado por Jerí

De otro lado, la fiscalía anticorrupción dispuso requerir las cámaras de seguridad de las empresas de diversos locales que se encuentran en las inmediaciones o cercanos al local del chifa ‘Salón Xin Yun’, ubicado en la avenida San Luis, en San Borja.

Fiscalía realizó la visualización de los videos de grabación del chifa y Market Capón, pero no halló grabaciones de los días que José Jerí visitó locales.

A través del documento fiscal se ordenó requerir las cámaras de seguridad de las empresas Tai Loy, Universidad San Juan Bautista, Boticas y Salud, y otras empresas aledañas al ‘Salón Xin Yan’, correspondientes a los meses diciembre 2025 y enero 2026.

“Adicionalmente verificar otros lugares (edificios o empresas) que tengan cámaras de seguridad cercano al ‘Salón Xin Yan’”, dispuso como parte de las diligencias.

Como se recuerda, El Comercio dio a conocer que la fiscalía halló que los registros de grabaciones de video del local ‘Salón Xin Yan’ y al local del Market Capón de San Borja, estaban desde el 22 de enero hacia adelante. Mientras que en el Market Capón se registraban desde el 16 de enero hacia adelante e incluso, se detectó una presunto “manipulación” de los VDR’s que contenían las grabaciones.

Dante Díaz, abogado de Cordero Jon Tay, señaló que hasta el viernes no habían sido sido notificados con la citación.

Respecto a la vinculación entre Zhihua Yang y su patrocinado, sostuvo que es de conocimiento público que se conocen hace tiempo, mucho antes que Cordero fuese congresista, ya que fundaron una asociación.

“Ambos han sido socios. Eso es de conocimiento público. O sea, nadie está negando haber tenido relaciones comerciales, amicales, sociales, nadie. Es parte de la vida que el señor (Cordero Jon Tay ) ha tenido antes de ser congresista”, anotó.

Al ser consultado sobre las reuniones del empresario chino en el despacho congresal de Cordero Jon Tay, el abogado sostuvo que no tenía nada de “extraño” o “nada de sorprendente” pues su patrocinado era presidente de la Liga Parlamentaria Peruano-China.

“No tiene de malo que el congresista, siendo presidente de la Liga Parlamentaria Peruano-China, reciba a ciudadanos chinos dentro de su despacho, justamente porque nosotros; primero, hemos promovido la inauguración del Puerto de Chancay, antes de que venga el presidente Xi Jinping (…) entonces, es complemente normal que se haya hecho eventos y coordinaciones”, sostuvo.

Sostuvo que la mencionada liga parlamentaria está integrada por 41 congresista y esta se reunía en sesiones, se reunían empresarios de China, representante de la Embajada, actividades académicas, entre otros.

Recordó que su patrocinado fue autor de la Ley 32067, mediante la que se declaró el 1 de febrero como el día de la Confraternidad Peruano – China.

Al ser consultado si su patrocinado fue quien presentó al empresario Zhihua Yang con el entonces congresista José Jerí, aseguró que ellos se conocieron porque este último también integró la Liga Parlamentaria Peruano-China.

“El doctor Jerí Oré es parte de la Liga Parlamentaria, es uno de los 41 congresista que integran la liga y el señor Zhihua Yang es uno de los miembros de empresarios que asistía a los eventos de la liga. Se han desarrollado una serie de actividades entre el 2021 y 2025, y obvimente hay fotos”, comentó.

Finalmente, rechazó que su patrocinado, junto a Jerí y Zhihua Yang, se hayan reunido fuera de instituciones públicas y en reuniones privadas.