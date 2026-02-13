Fiscalía detecta que videos del Market Capón del Centro de Lima que visitó José Jerí habrían sido “manipulados”

Esta vez, un documento del Ministerio Público da cuenta que los videos de grabación (DVR) del chifa y el local del Market Capón ubicados en San Borja, “coincidentemente” se registraban grabaciones a partir del 22 de enero hacia adelante; mientras que los DVR del local del Market Capón del Centro de Lima, que visitó el mandatario encargado, muestran grabaciones desde el 16 de enero en adelante .

Pero además, en el documento, al que accedió El Comercio, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado plasmado que los DVRs del local comercial del Market Capón del Centro de Lima, presuntamente habrían sido “manipulados”.

Como se recuerda, dichos comercios pertenecen a Zhihua Yang, con quien Jerí Oré se reunió en al menos tres oportunidades, de acuerdo a lo reconocido por el inquilino de Palacio de Gobierno.

El presidente acudió al chifa ubicado en la avenida San Luis (San Borja), donde también se encuentra uno de los locales de Market Capón, el 26 de diciembre del 2025. El video sobre dicha visita, donde Jerí Oré llegó encapuchado, fue difundido el 11 de enero del 2025 por Punto Final.

La segunda reunión, de la que se tuvo registro fílmico, fue la visita al Market Capón ubicado en el Centro de Lima, el 6 de enero del 2026. Las imágenes fueron publicadas por Cuarto Poder el 18 de enero de 2026.

Sin embargo, ninguna de estas imágenes fue hallada cuando los investigadores en los DVRs - algunos entregados voluntariamente y otro incautado por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor-PNP)- fueron revisados en sendas diligencias de exhibición de los registros de videovigilancia.

De acuerdo a la Disposición Fiscal Nro. 4, fechado el 2 de febrero del 2026, la fiscal anticorrupción Diana Paico, suscribió que en la diligencia de los días 28 y 29 de enero del 2026, al momento de la revisión de los DVRs ubicados en el ‘Salón Xin Yun’ y Market Capón de San Borja, “se advirtió que, en ambos, existía coincidentemente información de almacenamiento a partir del día 22 de enero de 2026, hasta la fecha de la diligencia” de visualización.

La misma situación ocurrió con los DVRs obtenidos del Market Capón, ubicado en el Jirón Paruro del Cercado de Lima.

“Por otro lado, respecto al DVR ubicado (en el) Market Capón del Jirón Paruro 757 - Cercado de Lima, se observó que dicho equipo almacenaba información a partir del día 16 de enero de 2026 hacía adelante. Asimismo, según la configuración del mencionado DVR, se advertía que, a partir del 06 de enero del 2026, fecha en la que ocurrieron los hechos, presuntamente habrían sido manipulados.” Diana Paico Guevara, fiscal anticorrupción

Debido al hallazgo, la fiscal consideró de vital importancia realizar una “Pericia Informático Forense” para recuperar información desde diciembre del 2025 hasta el 29 de enero del 2026, con la finalidad de determinar si los DVRs fueron alterados o se eliminaron fragmentos del video.

Por ello, a través de la referida disposición fiscal ordenó que el área de Pericia de la Oficina Central de Peritajes del Ministerio Público designe a un perito informático forense y practique el examen correspondiente.

Dicha pericia tendrá como objeto la “Recuperación del material audiovisual presuntamente suprimidos de los 5 DVR’s y un “Informe de la existencia de manipulación, edición o adulteración de los DVR’s”.

“Sobre lo ocurrido, se hace necesario disponer una pericia informática forense, pues resulta de vital importancia determinar si el material fílmico fue modificado, ya sea alterando lo grabado o eliminando fragmentos del video, y recuperar el material fílmico original desde el mes de diciembre del 2025 hasta el 29 enero de 2026, lo que permitirá esclarecer los hechos investigados.” Diana Paico Guevara, fiscal anticorrupción

La fiscal anticorrupción, con apoyo de la Dircocor-PNP, dispuso diversas diligencias para el impulso de la investigación contra contra Zhihua Yang y los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado.

Las investigaciones, que deberán realizarse en el plazo de 120 días, incluyen diversos hechos como el presunto interés del empresario Zhihua Yang, ‘Jhonny’, para revertir la clausura del Market Capon ubicado en el jirón Paruro; y a través de la posible intervención del mandatario -a quien conocía- establecerse como proveedor de cámaras de video que el Estado estaba licitando a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) -organismo técnico especializado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones- para 8.000 buses de transporte público, por el monto de S/ 112 millones.

Sobre todo, teniendo como indicio que las empresas de Zhihua Yang también se dedican a la importación de fibra óptica, lentes, binoculares, cámaras de seguridad, proyectores, drones, equipos fotográficos.

“Tanto más, que el empresario Zhihua Yang habría visitado en diciembre del 2025 Palacio de Gobierno y tras ello, se habría modificado por tercera vez las Bases para comprar las referidas cámaras de videovigilancia, flexibilizando los requisitos, entre ellos, el que se amplíe de 30 a 60 días el plazo para entregar el primer lote de cámaras. Aunado a ello, el presidente José Enrique Jerí Oré también habría visitado las instalaciones del Ministerio de Transportes”, explicó la fiscalía en un documento del último 9 de febrero.

Otro hecho incluido es la presunta irregularidad en una planta de cerámicas de propiedad del empresario chino, ubicada en el kilómetro 286 de la Panamericana Sur.

El Comercio se comunicó con Raquel Nuñuvero, abogada del empresario Zhihua Yang, a fin de recoger la versión del empresario sobre los primeros hallazgos de la fiscalía.

Al respecto, la abogada rechazó y calificó de “falso” los términos usados por la fiscalía y aseguró que aún no existe informe pericial sobre algún video dentro de la investigación, y debido a la reserva de la misma no podía dar detalles o alcances de la pesquisa.

Agregó que el documento fiscal emitido por la fiscalía -donde se refiere que se habría dado una posible “manipulación” de la grabaciones- ha sido “cuestionado por la defensa justamente por los términos que utiliza no acordes a la realidad”. Por ello, indicó, se ha ordenado una pericia.

Al ser consultada si existió o no borrado de las videos -teniendo en cuenta que lo único que halló la fiscalía en una revisión inicial son grabaciones desde el 16 de enero y 22 de enero, respectivamente, en adelante- la abogada señaló que no podía responder a ello debido a que era información reservada y sería una infracción a sus deberes hablar sobre el tema.

“Creo que para hablar de que es cierto o no, tendría que establecerse como un hecho cierto o probado dentro de la investigación, situación que a la fecha no ha ocurrido.” Raquel Nuñuvero, abogada del empresario Zhihua Yang

Citan a Zhihua Yang y solicitan informes a la Embajada China y Palacio de Gobierno

En esa línea, como parte de las diligencias, la Dircocor-PNP programó la declaración indagatoria del empresario Zhihua Yang, para el próximo 18 de febrero, a fin de que esclarezca y brinde su versión sobre las reuniones con el mandatario José Jerí.

El empresario también deberá remitir a la fiscalía la copia fedateada del libro contable del Market Capón ubicado en el Jirón Paruro del Cercado de Lima, las personas que haya laborado en él, bajo cualquier modalidad de contratación, durante los meses de diciembre 2025 y enero 2026.

El chifa ‘Salón Xin Yan’ deberá enviar un informe de la relación del personal que labora en el referido local, correspondiente al mes de diciembre 2025 y copia fedateada del libro contable correspondiente al mes de diciembre 2025.

Además, la fiscalía dispuso requerir al Despacho de la Presidencia de la República una copia fedateada de la Bitácora de los vehículos oficiales asignados al despacho presidencial correspondiente al mes de diciembre de 2025 y enero de 2026.

Seguridad del Estado, por su parte, deberá remitir un informe con los nombres del personal que conforman la seguridad del presidente, correspondiente a diciembre de 2025 y enero 2026.

El Ministerio de Energía y Minas deberá enviar a la fiscalía copias fedateadas del expediente de la concesión otorgada la empresa Hidroeléctrica America SAC -de propiedad de Zhihua Yang, correspondiente a la Instalación de una hidroeléctrica de una central en el río Pachachaca, ubicado en Abancay. También los expedientes tramitados y/o en curso “presentados por el investigado Zhihua Yang en su condición de gerente general, representante y/o apoderado de alguna empresa”.

Así también, se dispuso requerir a la Embajada de la República Popular China en el Perú que cumpla con remitir e informar en documentación un informe de las coordinaciones previas para la celebración del “Día de la confraternidad Perú - China – 2026”, debiendo precisar qué funcionarios del despacho presidencial intervinieron en dichas coordinaciones.

También deberá incluir un informe sobre las razones del cambio de ubicación del evento “Día de la confraternidad Perú - China – 2026”, siendo que primero se señaló que se haría en los exteriores del Palacio de Gobierno y posteriormente fue cambiado a la explanada del Ministerio de Cultura.

“Un informe si el ciudadano chino Zhihua Yang forma parte de una delegación oficial para llevar eventos protocolares entre la embajada china y el país de Perú”, requirieron las autoridades.

El Comercio buscó la versión de la Embajada de la República Popular China en Perú, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

El Ministerio de Cultura deberá enviar un informe sobre las coordinaciones previas que hayan realizado los funcionarios del Ministerio de Cultura con el Despacho Presidencial y los funcionarios de la Embajada China para la realización del evento “Día de la confraternidad Perú - China – 2026” y un informe sobre las razones del cambio de ubicación del evento, de los exteriores del Palacio de Gobierno a la explanada del Ministerio de Cultura.