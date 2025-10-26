Fernando Vivas
Somos Jerí. Crónica de Fernando Vivas sobre el partido del presidente y el nuevo gobierno
“Voy a trabajar a brazo partido y voy a dejarlos bien” le dijo José Jerí a los somistas, a través del vocero partidario Uvaldo Pizarro. Uvaldo me contó que lo visitó el viernes 17 a título personal, pues venía dando varias entrevistas en nombre del partido y sentía la necesidad de conversar con su correligionario presidente. Quería desearle lo mejor y decirle que el partido respetará su independencia sin fastidiarlo con pedidos y demandas; pero que también sepa que tiene a su disposición una militancia con cuadros técnicos. No fue una charla entre meros ‘guerreros’ somistas, sino entre el vocero del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) y el secretario general del partido. Jerí fue ungido con ese cargo, para beneplácito de la presidenta somista Patricia Li, en un congreso partidario el primer fin de semana de julio pasado en Carabayllo.

