José Jerí y sus tres versiones sobre cita con empresario: Desde el día de la amistad con China hasta la presencia de Tiburcio

A tres meses de asumir la Presidencia de la República, José Jerí enfrenta su primer escándalo, a raíz de una reunión, fuera de Palacio de Gobierno y a altas horas de la noche, con el empresario chino Zhihua Yang. Esta cita ha generado no solo sospechas en el actuar del secretario general de Somos Perú, sino también que el Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización, le inicie una pesquisa.

Según informó “Punto Final”, Jerí utilizó el “cofre”, auto presidencial que lo traslada, de placa EGK-267, para llegar al chifa de propiedad de Zhihua Yang, en San Borja. El mandatario ingresó al lugar a las 10:18 p.m. del 26 de diciembre vistiendo una capucha que le cubría, prácticamente, todo el rostro. A su lado, estaba una persona con gorra, que hoy se conoce era el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

En el referido lugar está la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte- hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte-en mayo del 2023 y enero del 2024.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.

En la última semana, Jerí se ha enredado en sus explicaciones dando diferentes versiones y omitiendo información, como la presencia de Tiburcio en el sitio. A continuación, los detalles:

1. El día de la amistad… (11/01/2026)

Unas horas después de la emisión del informe periodístico, Jerí, a través de su cuenta de X (antes Twitter), dijo que su presencia en el chifa Xin Yan (San Borja), a altas horas de la noche, se debió a “los preparativos” de las celebraciones por el Día de la Amistad Perú-China, que se realizará el 1 de febrero en Palacio de Gobierno y en la plaza de armas de la capital.

“Aquí la explicación. El 1 de febrero, Día de la Amistad Peru China y en la cual realizaremos actividades en Palacio. Añado además que se está en los preparativos y en cual además participarán varios representantes -algunos ya confirmados- y a otros que se invitarán. Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica”, respondió el presidente al ser consultado en X sobre su ingreso con una capucha al restaurante, de propiedad del empresario chino Zhihua Yang.

Incluso, en su publicación, el mandatario dio a conocer una carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores le dirigió a la embajada de China en el Perú, por medio de la cual invitaron al presidente chino, Xi Jimping o quien este designe a las referidas actividades oficiales. Además, le solicitaron a Beijing designar una delegación de artistas que participen en un número junto a pares peruanos.

2. “No soy Pedro Castillo” y actividades privadas (14/01/2026)

Tras reunirse con los transportistas, que el último miércoles acataron una nueva paralización en rechazo a las extorsiones de las que son víctimas, el presidente Jerí reconoció que fue un error asistir al chifa de Zhihua Yang y rechazó que se compare la situación con las citas no registradas que tenía el ex jefe de Estado Pedro Castillo en una casa del jirón Sarratea, en Breña.

“Son cosas distintas. Lo cierto es que no soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, lo que debo hacer y no debo hacer”, manifestó.

Jerí, en esa oportunidad, intentó justificar la situación, al referir que es “un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come chifa”. “Cuando voy a comprar a Tottus no voy a registrar que voy a comprar a Tottus”, complementó.

No obstante, luego sostuvo que él no convocó a esa reunión y que fue a realizar “actividades privadas”. Es decir, no de su gobierno, como la coordinación de la celebración del Día de la Amistad Peru-China

“En principio yo no convoqué la reunión, yo fui a hacer otras actividades privadas propiamente dichas, [...] pero eso será esclarecido en su momento cuando haga los descargos por documento”, manifestó. Esto en referencia a que la Comisión de Fiscalización del Congreso, que dirige el acciopopulista Elvis Vergara, decidió abrir una investigación sobre esta reunión.

3. La invitación al ministro del Interior

En un sorpresivo pronunciamiento, difundido cinco minutos antes de las 2 a.m. de este domingo en las redes sociales de la Presidencia, Jerí ofreció disculpas públicas por haber ingresado encapuchado a la reunión con el empresario chino el último 26 de diciembre. Y también reveló que esta cita tuvo otro asistente del gobierno: el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“El 26 de diciembre, siendo feriado en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”, refirió.

Anteriormente, y a pesar de diferentes preguntas de la prensa, el mandatario no había mencionado que el titular del Interior estuvo en el restaurante.

Jerí dejó de lado el discurso sobre “actividades privadas” e insistió en señalar que en la reunión con Zhihua Yang “se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China”, que se realizará a inicios de febrero. En ese sentido, rechazó que la cita haya tenido un contenido irregular o de similar naturaleza.

“Además, es preciso señalar que [Zhihua Yang]ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido u apoyo o que interceda por él o por terceros y, además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Eso sí, si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, subrayó.

En otro momento, el presidente refirió que colaborará con las investigaciones abiertas en el Congreso, a raíz de esta reunión.

“Asimismo, y para tranquilidad de todos los que me ven, en las instancias que se me pida información o se me cite para seguir explicando ello, colaboraré como siempre dando la cara sin esconderme, transparentando además las actividades mencionadas al inicio”, expresó.

También sostuvo que no se permitirá cometer nuevamente este tipo de errores que debilitan “la confianza y la expectativa” en su gobierno.

El primer ministro, Ernesto Álvarez, dijo que, tras revisar “los antecedentes, no hemos encontrado delito alguno” ni antes del 26 de diciembre, cuando se realizó la cita entre Jerí y el empresario chino, ni después de esa fecha. “No hemos encontrado protagonismo alguno de este empresario ni tampoco injerencia alguna del gobierno o de algún ministerio en sus asuntos”, manifestó a “Expreso”.

Álvarez Miranda refirió que “de lo que se ha podido investigar, no existe un elemento de corrupción”. “Lo que existe es una serie de sospechas y de elucubraciones por parte de algunos políticos que son enemigos o adversarios de José Jerí”, acotó.

El último miércoles, durante una ceremonia con representantes de la OEA, el canciller Hugo de Zela evitó referirse a la reunión del presidente con el empresario chino.

“Creo que no hay que apresurarnos a sacar conclusiones. Creo que hay que esperar las explicaciones que ha ofrecido dar a la Comisión de Fiscalización, y hasta ese momento debemos aguardar a ver cómo se desarrollan las cosas”, sostuvo.

La reunión no transparente que el presidente Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang en un chifa en el distrito de San Borja, no fue un hecho aislado. Nuevas imágenes difundidas el último domingo por los programas “Cuarto Poder” y “Punto Final” revelan que el mandatario volvió a encontrarse con Yang el martes 6 de enero, esta vez en el Centro de Lima, dentro de una tienda del empresario.