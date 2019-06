José Luis Cavassa habría influido en decisiones del CNM

Por Carlos Neyra Cisneros

Unidad de Investigación

Este Diario accedió en exclusiva a las declaraciones que rindió Walter Ríos Montalvo entre agosto del 2018 y mayo del 2019 ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, luego de que el ex magistrado se acogiera al beneficio de la confesión sincera para buscar variar la orden de prisión preventiva que cumple desde julio del año pasado.

El Ministerio Público tomó su declaración como parte de la investigación que se sigue a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao afirmó que José Luis Cavassa Roncalla, ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE, influía en las elecciones de jueces y fiscales, que estaban a cargo de tres integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Mi persona tenía conocimiento de que Cavassa Roncalla tenía ascendencia sobre los consejeros Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe en vista de su participación directa en el traslado de la jueza Emperatriz Pérez Castillo de la corte de Cañete a la corte del Callao”, sostuvo Ríos ante la fiscalía.

El ex presidente de la corte del Callao manifestó a la fiscalía que se reunió en un restaurante de Lince, en noviembre del 2016, con Cavassa y el abogado Roberto Lei Arbildo, quien, según su testimonio, sería cercano al ex juez supremo y a otros magistrados. En ese encuentro, coordinaron el traslado de la jueza Pérez.

“Para esta fecha ya se había emitido la resolución […] autorizando su traslado, por lo que lo único que faltaba era el cambio de título de la provincia de Cañete a la provincia de Lima. Cavassa me manifestó en esa reunión que Aguila lo llamaría telefónicamente para que este acudiera a su domicilio […] Cuando llegamos al domicilio de Aguila, este nos recibió de una manera muy cordial y con mucha familiaridad con Cavassa, refiriéndome que estaba encantado de que estemos en su casa y que si ‘iba con mi hermano José Luis, con mayor razón”, relató.

“El interés para el traslado de Emperatriz Pérez a la provincia del Callao era de mi persona y de César Hinostroza […] estuve encargado de que el CNM aprobara prontamente este traslado, por lo que busqué a Cavassa para que influyera ante Aguila y Gutiérrez Pebe. El interés que tenía Hinostroza para el traslado de Pérez era además de que esta persona apoyaría mi candidatura a la presidencia de la corte del Callao”, agregó.

La jueza Pérez Castillo fue trasladada a la corte del Callao el 25 de noviembre del 2016 y en diciembre de ese mismo año votó a favor de Ríos para que fuera elegido presidente de la corte.

Actualmente, se encuentra en España con licencia de cuatro meses de su cargo como jueza en la sala liquidadora del Callao. Además, según el testimonio de Ríos, Pérez Castillo se perfilaba como su “sucesora” en el cargo.

—Los intentos de Mario Mendoza—

En otro momento, Ríos dijo que estaba interesado en que Orlando Velásquez fuera elegido presidente del CNM en febrero del 2018 porque quería ser nombrado juez supremo. “Debo señalar que el apoyo que brindaría para que se eligiera a Velásquez era para que este me apoyara en el concurso de jueces supremos titulares que realizaría el CNM”, relató.

Según su testimonio, el empresario Mario Mendoza falló en su intento de interceder a su favor ante los consejeros del CNM. “Mendoza me manifestó que ‘la cosa estaba dura’ y que desistía continuar con las coordinaciones, por lo que mi persona empezó a realizar las coordinaciones con Cavassa, con quien ya me había contactado”, señaló.

Ríos coordinó otra reunión con Cavassa en enero del 2018, en la que le propuso que intercediera a favor de Velásquez; sin embargo, este no aceptó. A pesar de estos encuentros, Ríos negó que tuviera amistad con Cavassa.

—Descargos—

Consultado por este Diario, Aguila indicó que solo declarará ante la fiscalía. “Yo estoy respondiendo ante las autoridades. […] No desmiento ni afirmo [lo dicho por Ríos], pero lo que tenga que decir lo diré en los ámbitos correspondientes”, señaló.

Julio Rodríguez, abogado de Gutiérrez Pebe, sostuvo que no va a responder, pues no ha leído las declaraciones de Ríos porque “se encuentran lacradas”.

El Comercio buscó la respuesta de la defensa de José Cavassa, de Iván Noguera y de Emperatriz Pérez por correo electrónico, pero no obtuvo respuesta. Tampoco nos contestó el abogado Roberto Lei.

LA REFERENCIA A CAVASSA:

Walter Ríos le comentó a su esposa sobre una reunión que tuvo con José Luis Cavassa, en la primera interceptación telefónica que se conoció públicamente del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Walter Ríos [ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao]: Estoy yendo donde José Luis Cavassa Roncalla. ¿Quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Guido Aguila y de Julio Gutiérrez Pebe. Para tender puentes con nuestro candidato, que es Orlando Velásquez. Me ha citado a las seis y media de la tarde en la avenida Arequipa, cuadra 35, en un punto donde él trabaja, ¿ya?

Maritza Sánchez [esposa de Walter Ríos]: Ya.

WR: Él es un puente que nos puede ayudar para convencer porque necesitamos un voto para el amigo y eso va a significar que el amigo se va a rajar por mí para la próxima elección, que ya me dijeron de buena fuente que se va a convocar en enero o febrero del año 2019 y el examen va a ser en febrero o marzo de ese mismo año. Entonces, me tengo que mover como loco para apoyarlo para que él sea, no solamente mi voto de confianza, sino tú ya sabes a lo que me refiero. Desde el comienzo, ¿ya?

MS: Ya, ya, ya.

WR: Tú tranquila, nomás. Ya llamé a la casa, todo bien. Está limpiando el chico. Ya terminé mi chamba, mis cosas. Estoy haciendo los lobbies que te acabo de decir ahorita.

MS: Oye, no estés tomando, ah.

WR: No, pues, tranquila, pero es que siempre tengo que invitarle algo a la gente. Lamentablemente es así, un traguito, un chilcanito. No voy a decir: ‘Oye, compadre, apóyame. Ya, gracias’. Ese es el pata que cuando yo necesitaba el voto de Emperatriz Pérez Castillo me llevó a la casa de Guido. ¿Te acuerdas?

MS: Ya.

WR: Y que Guido me dijo: ‘Bienvenido, Walter, estás en mi casa, estás en tu casa. Y si vienes con José Luis, que es mi hermano, con mayor razón’.

MS: Ya, ya.

WR: Es un operador político. Me he hecho muy amigo y le estoy haciendo un favor, también. No puedo hablar mucho por teléfono.

EL DATO:

José Luis Cavassa se encuentra recluido en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, desde el 15 de mayo. Anteriormente, estaba en Piedras Gordas Ancón I en el mismo pabellón con Walter Ríos, César Álvarez, Jorge Cuba y Martín Belaunde, entre otros.