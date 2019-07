Lecaros: Si surge controversia en acuerdo con Odebrecht, se debe recurrir a la jueza

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, consideró que, de existir algún tipo de controversia en lo referido a la sentencia de homologación del acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la constructora Odebrecht, se debe recurrir a la jueza María Álvarez Camacho, encargada de su revisión.

Como se recuerda, Odebrecht le solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el reembolso de S/524 millones, luego de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla (Huánuco) a un consorcio estatal chino.

“[¿Se puede pedir un recurso para replantear la no devolución?] Sí, si surgiese alguna controversia, entonces, tienen que recurrir a la jueza para que la jueza decida quién tiene la razón”, indicó José Luis Lecaros a la prensa esta mañana.

Además, insistió en que “nadie ha reclamado” a la sentencia de la jueza Álvarez Camacho, lo que quiere decir que “todos están conformes” con el acuerdo.

“Si el fiscal informa que no hay procesos pendientes, entonces el Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia, tendría que devolver el dinero”, aseguró.

Consultado sobre si la devolución del dinero a Odebrecht podría marcar un precedente, resaltó que el acuerdo debe cumplirse y que todo dependerá de lo que informe el Ministerio Público.

“Si el fiscal [Rafael] Vela indica que no hay investigación pendiente, entonces, la sentencia dice que se tendrá que devolver. La sentencia tiene que cumplirse, ahora obviamente por la prensa sabemos que sí hay investigaciones, entonces yo no creo que el fiscal Vela vaya a decir que no [las hay]”, dijo.

El control de legalidad, a cargo de la titular del Primer Juzgado Nacional de investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de funcionarios, indica que la devolución del dinero solo podrá efectuarse si Odebrecht no cuenta con procesos en el país.

-Nuevo concurso para la JNJ-

Lecaros refirió que está previsto que hoy en una reunión de la Comisión Especial para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se aprueben las bases para un nuevo concurso a fin de elegir a los miembros que la conformarán.

“Hoy día en la tarde tenemos la reunión, deben aprobarse las bases para el concurso y supongo que en el transcurso de la semana o la próxima semana, pasadas las Fiestas Patrias, se estará convocando a un nuevo concurso”, informó.