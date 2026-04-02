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Resumen

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En la última jornada de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Luna (Podemos Perú) aseguró que pondrá fin a la criminalidad en el plazo de un año y ofreció renunciar al cargo si no cumple esa promesa, una meta ambiciosa sobre la que no detalló medidas concretas.

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