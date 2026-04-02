En la última jornada de los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), José Luna (Podemos Perú) aseguró que pondrá fin a la criminalidad en el plazo de un año y ofreció renunciar al cargo si no cumple esa promesa, una meta ambiciosa sobre la que no detalló medidas concretas.

Luna rompió el libreto y, en lugar de referirse a empleo, desarrollo, emprendimiento, incorporó el tema de la seguridad y lucha contra el crimen.

“En un año vamos a acabar con la extorsión y sicariato, si no cumplo, renunciaré a la presidencia”, dijo.

Previamente lanzó otras propuestas como duplicar las vacantes de ingreso a las universidades públicas, triplicar la cobertura del programa Beca 18 y crear una nueva iniciativa, Beca 25, orientada a financiar estudios de posgrado.

“No vamos a perder un médico, un ingeniero o un economista por falta de dinero”, sostuvo.

Además afirmó que, de llegar a Palacio, impulsará la creación de colegios politécnicos. “Si no se incorpora la formación técnica desde la educación secundaria, no habrá innovación ni industrialización”, advirtió.

Pregunta ciudadana: ¿Qué mecanismos de gestión implementará su gobierno para garantizar que las obras públicas y megaproyectos se planifiquen adecuadamente, se ejecuten dentro del presupuesto aprobado, se concluyan en los plazos establecidos y se cumplan con los estándares de calidad?

“La corrupción, la ineficiencia e ineficacia ha copado todo el aparato del Estado. La única solución es crear una super contraloría, que no dependa de la clase política, donde el contralor sea elegido por voto popular y totalmente independiente. Que su economía no dependa del Ejecutivo”.

“Nosotros proponemos ese organismo, que el 3% de las inversiones sea su presupuesto. Que cada auditor dependa directamente del contralor. Proponemos una contraloría totalmente independiente, protegido constitucionalmente para que pueda meter preso y denunciar a los ladrones ubicados en toda la administración pública”.

Bloque 3: empleo, desarrollo y emprendimiento

Luna también propuso implementar un programa de incentivos para que las micro, pequeñas y medianas empresas contraten a jóvenes. Planteó que el Estado asuma el 30% de sus remuneraciones.

Según afirmó, la medida permitiría incorporar a 100 mil jóvenes al empleo formal cada año, aunque no precisó el costo fiscal de la iniciativa ni su viabilidad.

También prometió entregar capital semilla para jóvenes emprendedores.

Bloque cuatro: mensaje final

En su última intervención insistió con la propuesta de acabar con la criminalidad en solo un año.

“No nos engañemos, ninguna de las promesas que hemos escuchado será posible si antes no recuperamos la seguridad. Por eso esta noche ratifico mi compromiso de acabar con esas lacras en un año, y si no cumplo, renuncio”, dijo.

Información previa

El candidato José Luna (Podemos) participa este miércoles 1 de abril en la sexta y última fecha del ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a dos semanas para los comicios generales del 12 de abril.

Divididos en ternas, tras un sorteo, los candidatos debatirán -desde las 8 de la noche- sobre dos grandes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento y educación, innovación y tecnología. Además cada uno responderá una pregunta ciudadana. Finalmente, podrá brindar un mensaje de cierre a los votantes.

¿Quiénes participan este miércoles y cuáles son las ternas?

Estos son los candidatos que debatirán sobre educación, innovación y tecnología

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Rafael Belaunde (Libertad Popular), José Luna (Podemos Perú), César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente).

También Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Armando Massé (Partido Democrático Federal), Alfonso López Chau (Ahora Nación), Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) y José Williams (Avanza País).

Estos son los candidatos que debatirán sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

¿Quiénes participaron el martes 31?

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Mesías Guevara, Roberto Sánchez, Paul Jaimes (Progresemos), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Marisol Pérez Tello (Primero la gente).

También, Mario Vizcarra (Perú Primero), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unidad Perú), Francisco Diez Canseco (Perú Acción) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional).

Para este bloque también había sido sorteado el prófugo Vladimir Cerrón, quien postula por Perú Libre. Sin embargo, se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023.

Estas son las ternas de candidatos sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer ciclo de debates, los postulantes a Palacio de Gobierno polemizaron sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad e integridad pública y combate a la corrupción.

¿Cuáles fueron las ternas de este lunes 30?

Estas son las ternas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento

Estas son las ternas sobre educación, innovación y tecnología

Participaron:

Carlos Jaico (Perú Moderno), George Forsyth (Somos Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad), y Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde).

También, Carlos Espá (SíCreo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Walter Chirinos (PRIN), Ronald Atencio (Venceremos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), Carlos Álvarez (País para Todos) y Enrique Valderrama (Partido Aprista).