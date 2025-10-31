El congresista José Luna Gálvez es el precandidato del partido Podemos Perú para la presidenta de la República y también encabeza la lista para el Senado. Su fórmula fue inscrita ante el tribunal electoral de la agrupación política.

Acompañan a Luna Gálvez, la excongresista Cecilia García como precandidata a la primera vicepresidencia y Raúl Noblecilla Olaechea, abogado de Betssy Chávez, en la segunda vicepresidencia.

Tanto García, como Noblecilla también figuran en la lista para el Senado.

Entre los accesitarios de la fórmula presidencial figuran José Luis Luna Morales (dirigente de la agruoación, exparlamentario e hijo del actual congresista), Jessica Apaza Quispe (excongresista) y Roger Najar (cercano colaborador del entonces presidente Pedro Castillo, ahora enjuciado por el golpe de Estado bajo prisión preventiva).

Lista de Podemos Perú.

“El Tribunal admite a trámite la fórmula de candidatos y listas completa de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la República, a Diputados y Senadores y a Representantes ante el Parlamento Andino, así como una lista de candidatos accesitarios en cada lista presentadas por el ciudadano José Luis Luna Morales”, indica el documento al que El Comercio tuvo acceso.