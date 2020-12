El fundador del partido político Podemos Perú, José Luna Gálvez, aseguró este lunes en la audiencia en la que se evaluó el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra, que nunca se ha reunido ni le ha “invitado ni un café” a los otros involucrados en la investigación que se le sigue por presuntamente liderar la organización criminal “Los gángsters de la política”

“Se me acusa que yo he financiado a una organización criminal que, por dios, le juro, no le he invitado un café a ninguno de los 15 que están ahí. Ni un café, si se muestra que le he invitado un café o que me he reunido con ellos en algún sitio o que tengo llamadas telefónicas con esos 15, ya lo hubieran sacado, pero no tengo”, afirmó en su participación.

Luna Gálvez aseguró que se está “armando un complot” en su contra y señaló que no conoce a los “supuestos colaboradores”. La fiscalía estima que los presuntos delitos que habría cometido serían suficientes para que se le dicte hasta 22 años de prisión efectiva.

“No me he reunido con nadie, están armando todo un complot que empieza desde los primeros supuestos colaboradores que hablan que se ha querido tomar la ONPE, pero yo no conozco a esos primeros colaboradores, nunca los he visto, nunca he conversado”, dijo Luna.

Defensa de Luna Gálvez

Más temprano, Mateo Castañeda, abogado de José Luna Gálvez, aseguró que no estarían ante el supuesto de organización criminal tal como argumentó la fiscalía, ya que -consideró- no existen los elementos específicos para sostener esta imputación que requiere que la red sea “estable, permanente y por tiempo indefinido”.

Además, señaló que el aspirante a colaborador eficaz miente, ya que, según dijo, Luna Gálvez no tuvo injerencia en la elección de Guido Águila o Iván Noguera en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Sin embargo, la fiscalía señaló que el 20 de marzo del 2017 se llevó a cabo una reunión en la Universidad Telesup en la que participaron José Luna Gálvez, José Luis Cavassa Roncalla y Fernando Obregón Mansilla, quien en compañía de Adolfo Castillo Meza celebraron la elección de este último como jefe de la ONPE. En esta cita se habría concretado un pago ilícito, según el Ministerio Público.

La hipótesis fiscal apunta que Luna habría pagado coimas para influir en exmiembros del CNM y así lograr que se nombre a Adolfo Castillo como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

