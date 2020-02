Mateo Castañeda, abogado del presidente del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que su patrocinado no participó de la gestión municipal durante el periodo del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y que no conoció a ningún funcionario brasileño de las empresas Odebrecht y OAS.

"Él [José Luna Gálvez] no ha participado en la organización municipal, no hay ninguna relación con él, no conoce a los brasileños, no hay reuniones ni llamadas telefónicas con ellos, si las hubiera el Ministerio Público ya hubiera presentado el registro de sus comunicaciones”, señaló Castañeda durante su exposición de defensa en contra de la solicitud de 36 meses de prisión preventiva que afronta su patrocinado.

Luna Gálvez es investigado en su calidad de ex secretario general del partido Solidaridad Nacional. Según la tesis del Ministerio Público habría recibido dinero de origen ilegal de las empresas Odebrecht y OAS.

Castañeda, quien además es un exfiscal, aseveró que los elementos de convicción presentados por la fiscalía solo se sustentan en los dichos de un aspirante a colaboración eficaz que aun no han sido corroborados.

"Estamos acá por las declaraciones de un aspirante a colaborador que es Martín Bustamante, pero a él no le piden que devuelva el dinero que dice que le dieron. No tiene cómo corroborar su dicho. No basta el dicho de un testigo para meter a alguien a la cárcel. Cómo no vamos a pedir la corroboración si es un aspirante a colaborador. Es una persona que confiesa para ganar premios. En ese contexto, la corroboración requiere más exigencia”, refirió.

Además, el representante legal de Luna Gálvez refirió que las declaraciones de Bustamante entran en contradicción con lo dicho por Leo Pinheiro.

“Mi patrocinado jamás estuvo en una reunión con los brasileños, no tiene llamadas telefónicas. Martín Bustamante no dice fechas exactas , dice hubo aportes que ocurrieron ‘una tarde de agosto’ y se pretende que se use su testimonio pese a tener información imprecisa. Bustamante Castro dice que el aporte de OAS fue de 500.000 dólares, pero el líder de esa empresa, Leo Pinheiro, dice que en setiembre u octubre ofreció 100.000 dólares como aporte. Así que uno de los dos miente, le corresponde a la fiscalía corroborar cuál versión es cierta”, añadió Mateo Castañeda.

La jueza titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, María Álvarez Camacho, dispuso que este martes 11 a las 9:00 a.m. se reanudará la audiencia de prisión preventiva contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, el exjefe de campaña de Solidaridad Nacional en el 2014, José Luna Gálvez y la ex gerente de Promoción de la inversión privada, Giselle Zegarra.