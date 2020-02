El exsecretario general de Solidaridad Nacional y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, recibió comparecencia con restricciones y deberá pagar una caución de S/500 mil luego que el Poder Judicial rechazara el pedido de prisión preventiva en su contra.

Al igual que Luna Gálvez, la jueza María de los Ángeles Álvarez dictó comparecencia con restricciones contra Giselle Zegarra, exfucionaria de la Municipalidad de Lima. Mientras tanto, contra Luis Castañeda Lossio, estableció 24 meses de prisión preventiva.

“(Para José Luna Gálvez y Giselle Zegarra) no se han determinado los presupuestos [para prisión preventiva]. Siendo así, y atendiendo la gravedad del hecho, así como los graves y fundados elementos de convicción, a criterio del órgano jurisdiccional y determinado así por la pena probable, el organismo considera pertinente aplicar una medida coercitiva como la comparecencia con restricciones", manifestó la jueza en la audiencia.

La magistrada consideró que había suficientes elementos probatorios para considerar que había sospecha grave de que Luna Gálvez cometió los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Para esto, las modificaciones que se hicieron al proyecto Línea Amarilla, el registro migratorio de Giselle Zegara, los testimonios de colaboradores eficaces que dan cuenta de la entrega de dinero a Luna Gálvez, entre otros.

Sin peligro procesal

Pese a la sospecha de los delitos, la jueza María de los Ángeles Álvarez descartó los fundamentos que había planteado la fiscalía sobre falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral de José Luna Gálvez.

Asimismo, consideró que no había “datos objetivos” para sustentar que haya un riesgo de que la “asociación ilícita” se vuelva a reagrupar, ya que el Ministerio Público considera que este presunta asociación formada por Castañeda, Luna Gálvez y Zegarra operó entre los años 2014 y 2016.

Por último, descartó que el hallazgo de un CV de una precandidata para integrar las listas al congreso de Podemos Perú vinculada a un aportante de la campaña del 2014 pueda apuntar a un peligro procesal. En esa misma línea, rechazó como elemento de peligro procesal la ubicación de una citación a una presunta falsa aportante que resultó ser familiar de Luna Gálvez durante los allanamientos contra los inmuebles vinculados al fundador de Podemos Perú.

Por esto, dictó comparecencia con restricciones contra Luna Gálvez y Zegarra Flores que implican como reglas de conducta el no ausentarse de local donde viven sin autorización de un juez, prohibición de comunicarse directa o indirectamente bajo cualquier medio con personas que sean investigadas en el mismo caso, y presentarse ante fiscalía y Poder Judicial cuando sean requeridos, y ante el órgano jurisdiccional para control biométrico cada 30 días.

El fundador de Podemos Perú deberá pagar una caución de S/500 mil, la cual no objetó ni apeló, mientras que Giselle Zegarra deberá pagar un monto de S/50 mil. Esta última sí expresó su rechazo al monto establecido.

Luna Gálvez se pronuncia

El presidente de Podemos Perú, José Luna Gálvez, señaló que atenderá a todos los requerimientos de las autoridades luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra y dispusiera comparecencia con restricciones y el pago de una caución de medo millón de soles.

“Estaré presente en todo momento. Yo no me corro, seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga, mi comportamiento es así y seguirá así”, refirió a su salida de la sala penal nacional.