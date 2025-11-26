Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

José Luna Gálvez seguirá afrontando acusación por presunta organización criminal en Caso Onpe y exCNM: los detalles del caso y de la resolución judicial
El congresista y precandidato presidencial por Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, continuará afrontando una acusación por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico, en el marco del caso que implica la captura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (ex CNM).

