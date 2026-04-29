El aún congresista tampoco pudo hacerse de un escaño en la Cámara para el Senado del próximo Parlamento Bicameral que funcionará a partir del 28 de julio próximo.

Según la data contabilizada al cierre de este informe -al 96.101% de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (Onpe)- la candidatura de Luna Gálvez obtuvo 255,716 votos (1,583% de votos) ubicándolo en el décimo primer lugar de los 35 candidaturas presidenciales.

Esta vez, la población le dio la espalda a uno de los hombres que un día tuvo una de las bancadas poderosas del Congreso de la República y que, según diversas denuncias periodísticas, manejó bajo sus intereses personales, políticos y empresariales la emisión de leyes durante su gestión congresal.

Con ello, los electores también rechazaron al partido Podemos Perú y lo condenaron a desaparecer del reconocimiento partidario oficial.

De acuerdo a la ley electoral, el partido político tendría que haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros de la cámara respectiva —equivalente a 3 senadores o 7 diputados— y obtener además 5 % de los votos válidos a nivel nacional. Sin embargo, PP no superó dichas cifras.

JOSÉ LUNA GÁLVEZ, PODEMOS PERÚ

JOSÉ LUNA GÁLVEZ, PODEMOS PERÚ (FUENTE: ONPE)

Su último cálculo electoral de sumar al exministro del Interior, Daniel Urresti, como parte de su equipo de trabajo no abonó en la aceptación electoral.

Por el contrario, habría sido contraproducente debido a que el militar en retiro estuvo implicado en un caso penal por el homicidio del periodista Hugo Bustíos. Pese a que fue condenado por este hecho, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la pena por prescripción.

A su lista también sumó a Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros y asilada en la residencia de la Embajada de México, y defensor del golpista Pedro Castillo.

Desde el 29 de julio próximo, ya sin los beneficios que le otorgaba ostentar el poder político y la prerrogativa parlamentaria, Luna Gálvez deberá hacerle frente a las diversas investigaciones por graves delitos.

Y es que actualmente se viene procesando una acusación fiscal por el presunto delito de organización criminal y corrupción, donde se ha solicitado más de 22 años de pena privativa de libertad en su contra y su inhabilitación para ejercer cargo público por más de siete años.

JOSE LUNA GALVEZ ONPE

¿Quién es José Luna?

Los antecedentes políticos registran que José Luna Gálvez tentó por primera vez su ingreso a la política -con éxito- como candidato a regidor provincial por Lima en 1998, a través del Partido Aprista Peruano.

Ya para el 2000 buscó elevar su posición política y con ello obtener más poder. Decidió fundar Solidaridad Nacional junto al desaparecido Luis Castañeda y postuló al Congreso de la República, obteniendo un escaño.

Sin embargo, tras la huída del fallecido expresidente Alberto Fujimori, el Congreso lo destituyó y convocó a nuevas elecciones Generales.

Así, en el 2001, decidió volver a postular al Congreso por la Alianza Electoral Unidad Nacional (que también integraba Solidaridad Nacional) logrando un escaño.

Para entonces, el empresario ya se encontraba en la gesta para la creación de la Universidad Telesup que le supondría grandes ingresos y, bajo su función parlamentaria, beneficiaría a través de diversas leyes en el sector educación.

Luna Gálvez, que siempre había postulado como invitado, decidió afiliarse al partido Renovación Popular en el 2004, y dos años después bajo la sombra de Unidad Nacional fue electo como congresista.

Para el 2011 volvió a obtener un escaño por la Alianza Solidaridad Nacional al que se afilió en el 2015 y renunció en menos de un año tras desavenencias partidarias internas.

En el 2016 decidió postular como congresista y vicepresidente de la República, en la lista encabezada por el desaparecido Hernando Guerra García, pero no logró una plaza.

Ya sin ataduras partidarias y habiendo sido congresista por 16 años, ocupando la presidencia de diversas comisiones y habiendo sido vicepresidente del Congreso, Luna Gálvez decidió fundar su propio partido en 2017: Podemos por el Progreso del Perú.

Podemos, cuya inscripción es objeto de un proceso penal, finalmente fue reconocida como partido político en el 2018.

JOSE LUNA GALVEZ

Entre sus acciones parlamentarias se opuso férreamente a la Ley Universitaria en el 2014 y su partido fue uno de los que promovió el debilitamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) encargada de fiscalizar el sistema de educación superior.

Y, durante su gestión parlamentaria ha sido un férreo defensor de la creación de universidades a nivel nacional.

A través de su bancada ha presentado proyectos de ley para beneficiar a la minería ilegal, la modificación del Código Penal para admisión de pruebas, la liberación de los fondos de compensación, entre otros.

Informes publicados por este Diario dieron cuenta que Luna Gálvez y congresistas de su bancada se encontraban entre los más sancionados por inasistencia a laborar.

JOSÉ LUNA GÁLVEZ

Los procesos judiciales en su contra

Uno de los casos que actualmente se encuentra en proceso es la acusación que el Ministerio Público presentó en su contra por la presunta inscripción irregular de su partido entre 2016 y 2017.

El expediente se inició luego de conocerse diversos audios del mega caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Allí, se dieron a conocer declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalaron a Luna Gálvez como el presunto líder de una organización criminal que habría buscado la influencia de integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (hoy Junta Nacional de Justicia) para el direccionamiento y elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos electorales (Onpe).

Ello, con el propósito de que dicha persona no ponga trabas en el proceso de la compra del kit electoral y la verificación de las firmas recolectadas.

A cambio, habría beneficiado a algunos integrantes del entonces CNM con los que supuestamente simuló contratos con su Universidad Telesup o los auspiciaba en la publicación de obras jurídicas.

“Se le imputa a José Luna Gálvez constituir e integrar una organización criminal (red criminal) de la cual tiene el rol de líder y financista, cuyo accionar estuvo circunscrito en la ciudad ciudad de Lima, enTre el mes de noviembre de 2014 hasta el mes de noviembre del 2020.” Fiscalía contra la Criminalidad Organizada

Luna Gálvez fue detenido en el 2020 por este caso y posteriormente se le dictó arresto domiciliario.

En 2021 fue nuevamente electo congresista, por lo que tuvo que pedir autorización para acudir a recoger su credencial. Posteriormente, debido a sus funciones parlamentarias, logró que el Poder Judicial le otorgue libertad con comparencia.

La fiscalía ha solicitado 22 años y 8 meses de pena privativa de libertad por los delitos de organización criminal y cohecho activo específico contra Luna Gálvez; y actualmente el caso se encuentra en control de acusación.

También se requirió que sea inhabilitado para el ejercicio del cargo público por 7 años y 8 meses.

Una vez concluida esta etapa, el juzgado de investigación preparatoria deberá definir si el congresista y otrora hombre fuerte de Podemos Perú es llevado al banquillo de los acusados y sometido a juicio oral.

Un segundo proceso que se le sigue a Luna Gálvez que se encuentra en investigación preparatoria es por el presunto delito de lavado de activos, vinculado al supuesto blanqueamiento de aportes ilícitos entregados por las empresas OAS y Odebrecht.

Según declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces 101- 2019 y 130-2019, aseguraron a la fiscalía que el partido Solidaridad Nacional habría recibido aportes de campaña electoral del partido (hoy Renovación Popular) en el año 2014.

El caso inició junto al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, fundador del partido Solidaridad Nacional, quien falleció en enero del 2022. También fueron incluidos en la investigación Gisselle Zegarra Flores, Martín Bustamante Castro, Jaime Villafuerte Quiroz y Bruno Lucchetti Rodríguez.

Según la fiscalía, Luna Gálvez tenía el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”, por lo que se le atribuye haber ejecutado actos de conversión y transferencia, ocultamiento y tenencia, así como transporte y traslado de dinero ilícito procedente de OAS y Odebrecht.

Un tercer caso por los que es investigado se vincula a una presunta transferencia, mediante Telesup, la suma de S/912 mil al abogado Iván Noguera Ramos (detenido en Roma), cuando éste integraba el exConsejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Noguera es considerado parte de la denominada red “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Además… En su declaración ante la fiscalía, José Luna Gálvez negó haber tenido vinculación directa con los entonces miembros del CNM. “Los conozco de vista, pero nunca he tenido reuniones con ninguno de ellos, tengo conocimiento que uno fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y otros integrantes del CNM nada más”, afirmó al negar los cargos.