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Resumen

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Bailó, prometió, repartió polos, e invirtió miles de soles en su campaña a través de su organización política Podemos Perú (PP). Sin embargo, José Luna Gálvez, no superó ni el 2% de los votos válidos a nivel nacional en las recientes Elecciones Generales del 2026.

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