El líder del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, se encontraría involucrado en un presunto cobro para los puestos de regidores de la candidatura a la alcaldía de San Juan de Miraflores (SJM), según el informe de Punto final.

El reportaje de Latina presentó dos audios, de marzo de este año, donde se escucha al candidato a la alcaldía por SJM, Roger Parra Taboada, a Juana Pichihua y a su hijo Harold Inga conversando sobre el dinero que estos dos últimos deben pagar al partido para obtener una plaza de regidores.

Pichihua pretendía el número 2 en la lista de postulantes a regidores por Podemos Perú en San Juan de Miraflores y en las grabaciones se escucha que el precio para esa plaza es de S/ 50.000.

En el primer audio, del 13 de marzo de 2022, se menciona que el número 1 de la lista es un joven de 24 años que habría puesto más de S/ 100.000; sin embargo, José Luna habría tenido sus reparos con la postulante número 2, ya que no le habría convencido el aporte de S/ 50.000.

“Yo con esa confianza fui y el doctor Luna se quedó, no queda, él va. ¿Y el número 2? 50. Ahí fue. Si le decía 80 ya cerraba, ¿pero quién iba a dar los otros 30? Yo no voy a dar de mi bolsillo, está loco, es bastante plata”, se le escucha decir a Parra en conversación con Pichihua.

Entonces, el hijo de la aspirante a regidora hace una mejor oferta. “Mira, 70 sí te puedo asegurar”.

Reclamos

En un segundo audio, del 26 de marzo, el candidato Parra les informa a Juana Pichihua y a su hijo Harold Inga, que el número 2, será para otra persona.

“Así son las cosas, las reglas, el mismo Luna me las ha cambiado. Me ha quitado el dos y a mí me está perjudicando”, dijo en las grabaciones.

Ante ello, Pichihua le reclama muy airada al aspirante a la alcaldía de SJM. “Dónde está tu palabra que me ofreciste con una seguridad el número 2. Me pusiste a S/ 70.000″, a lo que Parra indicó que “no puede objetar nada, ya que Luna es el dueño del partido”.

Sobre las conversaciones, Parra reconoce que es su voz, pero descartó haber pedido dinero.

“Yo no pedí dinero. Lo que sucedió en marzo, nos juntamos alrededor de 17 personas, y hemos debatido cómo confeccionamos la lista conmigo y resulta que uno levantaba la mano y decía voluntariamente aportar. La señora Juana Pichihua ha participado y ha ofrecido voluntariamente”, expresó.

Con respecto a José Luna Gálvez, el postulante a burgomaestre comentó que “jamás tuve indicación u orden de él o del partido”. Y si tomó el nombre del líder de Podemos Perú, fue para que “la señora no se resienta con todo el equipo”, aseveró.