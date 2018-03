El ex ministro de Agricultura José Manuel Hernández afirmó hoy que no retornará al sector, tras la asunción de Martín Vizcarra a la Presidencia de la República. Agregó que desde diciembre, cuando dejó el cargo, se encuentra en la actividad privada e indicó que quiere evitar suspicacias por la amistad que lo une con el actual mandatario.

Hernández contó que un conjunto de ingenieros del norte del país le envió un memorial al jefe de Estado pidiéndole que regrese al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

“Y yo sencillamente a todos les he dicho que no voy a regresar al Ministerio de Agricultura. Yo ya estoy en la actividad privada […] No quiero que la amistad que tengo con el presidente se manche y digan que me ha nombrado porque soy su amigo”, dijo en diálogo con Radio Programas.

Hernández, además, indicó que el martes conversó con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Al ser consultado sobre si PPK se refirió a él como “traidor” en un discurso que dio en Puno, el ex ministro de Agricultura dijo que no, pero señaló que el ex mandatario le dijo que todo fue producto de la calentura de un momento y que lo olvide.

“Cuando he conversado con el ex presidente después de todo, me dijo que las calenturas del momento las olvide”, señaló.

A Kuczynski, de acuerdo a fuentes del oficialismo, le molestó que la hija del ex ministro, Claudia María Hernández, haya declarado a favor de la vacancia en los medios de comunicación.

“Mi hija tenía una opinión, ella manifestó su incomodidad por algunos temas. Mis hijos tienen una opinión independiente a la mía”, refirió.

José Manuel Hernández, de otro lado, defendió el trabajo que realizó su sector en la reconstrucción del norte. Agregó que invirtieron 800 millones de soles en descolmatar los principales ríos entre Tumbes e Ica.