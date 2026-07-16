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Resumen

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El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que la decisión sobre el pedido de pensión vitalicia formulado por el mandatario José María Balcázar será adoptada por la próxima gestión parlamentaria.

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