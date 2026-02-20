Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque sobre Balcázar: Fue expulsado por no rendir “cuenta de ingresos y egresos”

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Enrique Rodas, decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (CAL), afirmó que el presidente José María Balcázar, quien fue elegido por el Congreso como sucesor de José Jerí, fue expulsado de dicho gremio por no rendir “cuenta de ingresos y egresos” durante su gestión.

Explicó que Balcázar Zelada tuvo discrepancias con la directora de Economía luego de ser elegido decano para el periodo 2019-2020, con lo cual el colegio tuvo problemas para operar administrativa y económicamente.

LEE MÁS: Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza candidatura de Balcázar a la presidencia del Congreso

“Viene el problema de la confrontación, y entonces hay problemas y obligaciones que cumplir frente a este cierre e inoperatividad y custodia de las cuentas corrientes congeladas, José María decide abrir una cuenta corriente a su nombre Indudablemente el momento y la circunstancia estaba acreditada, pero ese depósito personal se hizo permanente”, expresó.

“Para salvar la gestión, José María asumo que tomó esta posición. El tema no va por allí, el tema es que al terminar su mandato, debía rendir cuenta de ingresos y egresos. Eso es lo que no ha realizado”, agregó.

Detalló que actualmente se encuentran en la etapa de peritaje, en el cual se viene hablando de un monto que asciende a entre S/350 mil y S/550 mil, pero enfatizó que no tienen documentos que digan cuánto ingresó y cuánto salió durante la gestión de José María Balcázar.

“Él dice que no agarró un sol, pero no entiendo por qué no presentó los balances de ingresos y gastos. La Junta directiva del 2021-2022 le inician un proceso disciplinario, que concluye por la Comisión de Ética en una separación, porque están acreditados todos los actos de gestión administrativa que atenta contra la honorabilidad del colegio”, subrayó.

“Esta resolución fue apelada por José María y el 4 de diciembre de 2024 declaran infundada y confirman la destitución. Es decir, el Colegio de Abogados en sede administrativa ha cumplido con la primera etapa de investigar, sancionar”, añadió.

Rodas refirió que el caso ya está en manos del Poder Judicial, a fin de que Balcázar Zelada rinda cuentas y manifestó que el Ministerio Público considera la denuncia como presunta apropiación ilícita.

“¿Qué es lo que quieren sus agremiados? Señor, usted hizo una gestión, ríndanos cuenta. Innegablemente él dice: ‘En tanto en cuanto el Poder Judicial no dicte sentencia, yo soy inocente’. Sí pues, pero en sede administrativa el colegio de aquella data 2019-2020 llegó a la conclusión que habían realizado actos administrativos que atentan contra la ética y la moral de la institución”, acotó.

Finalmente, el decano del Colegio de Abogados de Lambayeque fue enfático al señalar que José María Balcázar “ética, moral y políticamente” no está capacitado para gobernar el Perú.

“Nosotros lo hemos dicho en nuestro comunicado. Hay una prueba cómo hizo su gestión en una institución tan pequeña que es el Colegio de Abogados. Ética, moral y políticamente no solamente para la junta directiva del colegio, sino para todos los agremiados del Perú, no tiene eso para gobernar el Perú”, sentenció.

Rechazaron su candidatura

Días atrás el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) manifestó su rechazo a la candidatura de José María Balcázar Zelada a la presidencia del Congreso de la República, cargo que implica asumir de manera interina la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.

LEE MÁS: Milagros Leiva confronta al presidente José María Balcázar por declaraciones sobre el matrimonio infantil

En un pronunciamiento suscrito por su Consejo Directivo 2025-2026, el gremio recordó que Balcázar fue expulsado de la orden mediante la Resolución N.° 10, emitida el 13 de agosto de 2022 por el Consejo de Ética del ICAL, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Honor a través de la Resolución de Vista N.° 3 del 2 de diciembre de 2024.

Según el documento, durante su gestión como decano se le imputaron cargos de naturaleza ética, civil y penal.

Asimismo, indicó que existen denuncias penales en trámite ante instancias judiciales de Lambayeque, entre ellas procesos seguidos en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria – Flagrancia y otros expedientes en curso.

El pronunciamiento también señala que, durante su gestión como decano, Balcázar no habría rendido cuentas sobre los gastos efectuados, lo que -según el gremio- evidencia que no cumpliría con el estándar ético requerido para asumir la conducción del Parlamento y, eventualmente, del Ejecutivo.

El ICAL también había exhortado a los congresistas a considerar que la conducción del Estado no solo exige habilitación constitucional, sino también “autoridad moral incuestionable”, especialmente en un contexto de crisis política.