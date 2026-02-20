Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque sobre Balcázar: Fue expulsado por no rendir “cuenta de ingresos y egresos”

Resumen

Enrique Rodas, decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (CAL), fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Enrique Rodas, decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (CAL), afirmó que el presidente José María Balcázar, quien fue elegido por el Congreso como sucesor de José Jerí, fue expulsado de dicho gremio por no rendir “cuenta de ingresos y egresos” durante su gestión.

