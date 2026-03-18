El presidente de la República, José María Balcázar, indicó que el cambio de Denisse Miralles a la jefatura de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a solo 21 días de aceptar el cargo y a solo un día que el Gabinete acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza, es para “reforzar el tema de seguridad ciudadana”.

“No hay ninguna cosa distinta que el ejercicio democrático constitucional que me otorga como presidente. Yo puedo cambiar a cualquier ministro. Estamos es para dar mayor impulso, sin que desconozcamos la labor que estaba desarrollando la expremier, es darle más fuerza al problema de la seguridad ciudadana ”, dijo en entrevista con RPP.

Sobre una posible intervención del Congreso en esta decisión, Balcázar fue enfático y dejó en claro que la designación del nuevo primer ministro, Luis Arroyo, responde a tener ahora una “nueva mentalidad”, mucho más “agresiva” frente a la delincuencia.

“Esta narrativa no va, yo soy el que toma decisiones personales. El Perú no puede esperar un día más”, aseveró.

“Hay una nueva gerencia para gobernar el país. Hay que ver ahora que hará el nuevo premier. El Perú espera que se tome una estrategia adecuada y el pueblo peruano se mantenga tranquilo y con unas elecciones limpias y transparentes”, finalizó.

Sobre posibles cambios en la dirección de la Policía Nacional del Perú (PNP), Balcázar apuntó a que eso “dependerá del señor premier que maneja técnicamente, donde no voy a intervenir solo voy a colaborar”.

Kast y el muro en frontera

Balcázar aseguró que su Gobierno respeta la soberanía y las decisiones del mandatario chileno, quien hace unos días dio por iniciado los trabajos de excavación de zanjas y la futura construcción de un muro en la frontera entre Perú y Chile.

“Es una decisión presidencial que respetamos, pero hay que cuidar y que no se vuelva a los tiempos del muro de Berlín. No soy futurólogo en este momento, pero se tiene que respetar la soberanía”, sentenció.