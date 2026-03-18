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Presidente José María Balcázar. Foto: PCM.
Presidente José María Balcázar. Foto: PCM.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, indicó que el cambio de Denisse Miralles a la jefatura de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a solo 21 días de aceptar el cargo y a solo un día que el Gabinete acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza, es para “reforzar el tema de seguridad ciudadana”.

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