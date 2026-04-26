Una precisión para entender a De Zela en su modo ‘qué santa paciencia ni que ocho cuartos’. El presidente, en rigor, mintió, pues fue informado que el contrato se había firmado. Pero no creo que lo negara por mera voluntad de engañarnos. Él también habrá perdido la ‘santa paciencia’ cuando se enteró que habían ignorado su refunfuño contra la compra el viernes 17. Ese día, su primera negativa provocó el destemplado post en X del embajador Bernie Navarro, amenazando usar todas “las herramientas posibles” contra el que juegue con la buena fe de su país (ver “José María, ¡la que armaste!”, del 25/4/26).

¿Por qué la FAP, con la venia del ministro Díaz, decidió firmarlo a pesar de Balcázar? Porque, según lo ha contado Díaz, el COSEDENA (Consejo de Seguridad y Defensa Nacional) había autorizado la compra no solo por razones técnicas, sino por un conjunto de argumentos estratégicos, geopolíticos y de defensa regional. Además, el pasado 5 de marzo, el propio Balcázar puso su firma en el Decreto Supremo 001 2026 Defensa “que aprueba la lista integral de bienes, servicios y obras realizadas por las FFAA declaradas de carácter secreto, secreto militar o de orden interno, en el mercado nacional o extranjero”. Por si fuera poco, el 17 de marzo firmó el DS 043-2026 EF que disponía la partida para el primer pago. Para abundar en razones, Díaz dijo que no había recibido del presidente ninguna indicación, escrita o verbal, en contra de la firma.

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Las compras de armamento suelen ser secretas y efectuadas, como ésta, por funcionarios de la FAP. Pero no son secretas para el presidente. Cuando Díaz mencionó que uno de los argumentos no técnicos sino estratégicos para privilegiar la oferta de los F16, era la ‘defensa regional’, se refería a lo siguiente: los avances en materia de cooperación y alianza estratégica con EE.UU., que llegaron a su punto más alto en enero pasado con la decisión de Washington de inscribir a Perú como Major non-NATO Ally (aliado principal no miembro de la OTAN); se dieron en buena parte porque Chile, durante el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, enfrió su relación con EE.UU. Con la llegada del derechista José Antonio Kast al poder, se estrechará para el Perú esa ventana de oportunidad geopolítica.

En Perú, en Chile, en EE.UU., y en casi todas partes, no estamos en tiempo de palomas sino de halcones armamentistas. La grita de la mayoría congresal ante el escándalo que estalló el miércoles de renuncias, provocó que el presidente improvisara un mensaje de la nación donde abrió otra ventana, la de la ambigüedad absoluta. Dijo que se ratificaba en su idea de que el próximo gobierno evalúe el contrato; pero no dijo que desconocía lo ya avanzado y firmado.

Ante el vacío de definición y de poder, Fernando Rospigliosi, desde su esquina congresal, anunció que el MEF estaba pagando la obligación que se vencía el mismo miércoles. Más tarde, el primer ministro, Luis Arroyo, que ha sido un componedor en esta crisis, lanzó un ‘pronunciamiento’ algo farragoso que dejaba en claro que el primer pago ya se había hecho: “A la fecha, venimos cumpliendo con todos los compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16”. El refunfuño presidencial costó dos ministros y, por lo menos, un anuncio de moción de censura lanzado por el congresista Ilich López. Como premio consuelo, Navarro le concedió en su comunicado varias líneas de énfasis a la promoción de una industria aeroespacial peruana.

Por supuesto, hubo voces de los dos extremos en las orejas de Balcázar. Su bancada original, Perú Libre, anti imperialista de corazón, estaba contra la compra. Ahora bien, los perulibristas votaron por la confianza al gabinete Arroyo el jueves 16. No descarten que una de las razones que llevaron a Balcázar a irrumpir el 17 contra el contrato que debía firmarse en unas horas, fue una promesa a sus camaradas.

En el camino, la bravata de Balcázar había ganado adeptos. Jorge Nieto, el cuarto candidato más votado, empezó a ensayar como el presumible fiel de la balanza de la nueva correlación congresal. “Resista”, le recomendó el domingo 19 al presidente. El lunes lo felicitó por rechazar la firma de un contrato inconveniente, entre otras razones, porque “los vecinos están entrenando con F 35”. Nieto no estaba bien informado. Los F 35 son el último modelo de Lockheed Martin que es cierto que se vieron en Chile pero por una razón que me explicó una fuente militar: La FIDAE (Feria internacional del Aire y del Espacio), que se realiza cada dos años en Santiago, mostró F 35 en exhibiciones aéreas. No hay ninguna información oficial ni trascendido periodístico serio que diga que la fuerza aérea chilena disponga de esas unidades en alguno de sus modelos (A, B y C); ni siquiera de que haya algún trato de compra. Aunque ya los operan algunos países de Europa y Asia, ninguna fuerza aérea en la región cuenta con F 35. En realidad, se desequilibraría el bloque aliado que busca armar EE.UU. en la región, si dejara que Chile o Argentina u otro país latinoamericano compraran esos aviones cuyo mantenimiento es lujo de primer mundo.

EE.UU. saluda adquisición de F-16 Block 70 por parte del Perú y resalta impacto en defensa aérea. (Foto: ANDINA/Carlos Américo Lezama Villantoy)

Nuria Esparch, primera y única mujer que ha sido ministra de Defensa en el Perú, también felicitó a Balcázar en un post, por su resistencia a firmar un contrato en el que ella veía peligroso apuro. Pero, tras oír a los ministros renunciantes, publicó otro post cuya primera línea era: “debo rectificarme”. La crisis de los aviones se concentró en pocas horas. Tras el ambiguo mensaje a la nación de Balcázar, el comunicado de Arroyo anunciando entrelíneas el primer pago y un comunicado del embajador Navarro celebrando discretamente que todo siga adelante; el mismo miércoles juró en reemplazo de Díaz, Amadeo Flores, quien fuera su jefe del despacho de asesores. Al día siguiente juró como canciller el embajador en retiro, Carlos Pareja. Pareja tiene el mismo perfil que De Zela, ha sido embajador en Washington y privilegia las relaciones con EE.UU. en su mirada geopolítica. Vaya que se conjuró la crisis hasta que un día de estos Balcázar amanezca con ganas de hablar a una radio.

La tragedia del Cessna

Hay un antecedente en esta historia que no es nada técnico, ni militar, ni geopolítico, ni de defensa regional. Es una tragedia que ocurrió el 20 de abril del 2001 al noreste de Iquitos. El misionero evangélico Jim Bowers, viajaba con su esposa Verónica, su hijo Cory y su pequeña hija Charity en una avioneta Cessna hacia una comunidad donde hacía trabajo social. Nuestro sistema de interdicción aérea contra el narcotráfico, que funcionaba con cooperación estadounidense, disparó contra la nave. El piloto Kevin Donaldson fue herido en la pierna y, a duras penas, logró amarizar en el río Napo. Roni Bowers, esposa de Jim y su bebé Charity, murieron. Sobrevivieron el piloto, Cory y Jim, que narró el incidente en varios foros. Las investigaciones concluyeron que hubo imperdonables errores humanos.

El escándalo tras la tragedia provocó tal reacción en EE.UU., que se suspendió hasta el 2024 la cooperación en materia aérea. No solo nos quedamos sin sistema de interdicción sino sin apoyo en temas de radares y de renovación de armamentos. Ni la entrada en vigencia del TLC en el 2009, alteró el estado de suspensión en el rubro. Todo esto llevó a que el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, viajara en agosto del 2023 a Washington con la misión principal de desbloquear los obstáculos sembrados en el 2001.

Conversé con el general del Ejército en retiro, Chávez Cresta. Me contó que en el 2023 le comentó a la entonces embajadora Lisa Kenna las dificultades que experimentaba el Perú por el congelamiento de la cooperación en materia aérea. Ella le sugirió que fuera a Washington a tratar el tema con el Departamento de Estado. (Nota aparte del relato del ex ministro: Lisa Kenna trabajó en la CIA antes de ser embajadora y hoy tiene un alto cargo en el departamento de Estado, lo que hace presumir que sea una de las promotoras de la alianza estratégica con Perú). Así lo hizo el ministro y, reunido con sus anfitriones en Washington, les dijo que una manera de retomar la cooperación era que EE.UU. participe en la selección de postores para renovar nuestra flota aérea.

El proceso arrancó en el 2024 y la empresa estadounidense Lockheed Martin presentó su propuesta. Igual lo hicieron la empresa sueca Saab con su modelo Gripen y la francesa Dassault con sus Rafale. El sucesor de Chávez Cresta, Walter Astudillo, viajó a Francia y a Suecia a conocer las propuestas europeas. Por unos meses, pareció perderse la prioridad geopolítica que se quería dar a la oferta de los F 16 desde un inicio. Vacada Boluarte, el gobierno de José Jerí reforzó las relaciones con EE.UU. Ya el ex canciller Elmer Schialer, durante el gobierno de Boluarte, sembró las bases para la declaración de Perú como aliado no miembro de la NATO. De Zela era su asesor y continuó esas negociaciones cuando fue canciller de Jerí y hasta el miércoles 22, de Balcázar. De Zela acompañó a Jerí a la promocionada reunión informal, con hamburguesas sobre la mesa, en la residencia de Navarro. Allí hablaron, entre otras cosas, del vuelo de los F 16. Los postores suecos y franceses tenían ya poco que ofrecer; el criterio geopolítico se impuso sobre el criterio técnico.

La crisis se inflamó y se apagó en un solo día, pero en plena ventana electoral. No solo en pleno conteo de votos para definir a los candidatos a la segunda vuelta, sino ante la posibilidad de que el próximo gobierno, aquel al que quería patear Balcázar la firma de los contratos, sea del izquierdista Roberto Sánchez. De ahí el nervio y el apuro de la FAP y de la cancillería por cumplir con el cronograma que incluyó la firma antes del cambio de gobierno. La FAP tiene sus propias razones históricas para apostar a la recuperación de una relación deteriorada desde el 2001 y la cancillería cree estar aplicando la fórmula del equilibrio perfecto para negociar con EE.UU. y con China a la vez: el primero es nuestro aliado estratégico y el segundo es nuestro principal socio comercial. Los tres últimos cancilleres, Elmer Schialer, De Zela y ahora Carlos Pareja, encarnan esa fórmula que a José María provoca tantos refunfuños.