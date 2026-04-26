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Resumen

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“La decisión política que ha adoptado el presidente Balcázar pone en peligro a nuestro país”, dijo el ex canciller Hugo De Zela, renunciando en vivo en RPP el miércoles pasado. A su lado, estaba el también renunciante ex ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, que usó palabras más diplomáticas que el diplomático de carrera. Nunca vi a De Zela que alguien lo sacara de quicio de tal forma. Lo logró Balcázar. “El presidente le ha mentido al país” remató, explicando que don José María mintió el martes cuando declaró a los medios que el contrato no se firmaría durante su gobierno. Pues, ya se había firmado la víspera, el lunes 20, con su conocimiento.

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