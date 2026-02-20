El Congreso de la República eligió a José María Balcázar (Perú Libre) como sucesor de José Jerí. El nuevo jefe de Estado, representante de la izquierda radical, asume el cargo a pocas semanas de las elecciones y en medio de una las crisis políticas más graves de la historia del Perú.

En diálogo con El Comercio, los analistas políticos Mabel Huertas, Jeffrey Radzinsky y Enrique Castillo coincidieron en que Balcázar debe marcar distancia de Perú Libre y mantenerse alejado de las controversias. También consideran que por la corta duración de su periodo presidencial debe enfocarse en los temas urgentes del país y en garantizar elecciones transparentes.

Aquí su análisis sobre los retos que enfrentará el próximo mandatario.

¿Cuál es el riesgo que representa para el país que un representante de Perú Libre y de la izquierda radical esté al frente de Palacio en esta coyuntura??

Mabel Huertas: En el Congreso no se ha votado por la izquierda, sino por un populista que prometió mantener el estatus quo de los cuoteos en los ministerios, y que es muy cercano a Podemos también, y que está dispuesto a dar medidas populistas. Yo creo que ese es el gran riesgo que hay, en principio. Y también la posibilidad de que se intervenga aún más en la justicia porque, por ejemplo, se puede presentar un proyecto de ley para que los jueces y fiscales sean elegidos por el Congreso de la República. Más o menos su línea de pensamiento va por ahí y ahí está el riesgo.

Jeffrey Radzinsky: Creo que definitivamente incrementa varios riesgos. En primer lugar, hay que tener en consideración que Balcázar llegó con Perú Libre, pero él salió del partido. De hecho, estuvo por un periodo corto en Ahora Nación y fue expulsado de esa agrupación. Dicho eso, creo que es mucho más peligroso Perú Libre que el propio Balcázar. Y ahí lo que toca ver es cuánto peso tendrá Perú Libre en la composición del gabinete, en las decisiones que se tomen y en las acciones del gobierno en los próximos meses. Porque si uno ve sus posturas, Balcázar es un personaje con poca cultura económica. Recordemos las preguntas y comentarios que hizo cuando, por ejemplo, Julio Velarde visitó el Congreso, o sus desatinos en relación a otras materias. Sin embargo, no creo que sea el radical que pintan. Donde sí hay radicalismo es en Perú Libre, entonces el riesgo está ahí. Por ejemplo, una de las pocas acciones adecuadas de José Jerí fue el freno que se le puso a Petroperú y a sus pérdidas millonarias. Petroperú estaba en un proceso de reestructuración real y hay que preguntarse si eso va a continuar o no. Ahí hay un riesgo.

Enrique Castillo: Solo tiene riesgo en tanto y en cuanto Balcázar adopte las posturas del pasado y anacrónicas de Perú Libre. De lo contrario, si el presidente adopta posiciones relacionadas con los tres ejes que prometió para su gobierno y los implementa adecuadamente, el riesgo se reduce considerablemente.

¿Cómo se pueden interpretar sus primeras declaraciones y anuncios?

Mabel Huertas: Balcázar al principio fue bastante errático y por momentos fue evidente que no sabía qué decir y, además, él es muy verborreico. Luego le soplaron y dijo algunos puntos que sí tenía que decir. Dijo que se va a mantener en el estatus quo macroeconómico, que va a conversar con la ministra de Economía, que va a evaluar bien a los ministros. Más allá de las negociaciones, es muy probable que los cambios ministeriales sean mínimos, y eso va a depender de quién sea su primer ministro, pero sin duda, algunos ministerios van a continuar a cargo de los mismos partidos políticos. Una tercera cosa que él dijo el miércoles y que creo que es importante, es que no va a indultar a Pedro Castillo. Yo creo que Balcázar es un pragmático e, insisto, no es que se haya votado por la izquierda, sino por quien ha ofrecido más favores, más presupuestos, y ha prometido el status quo en el coteo de los ministerios. Yo creo que va por ahí, y Podemos y APP se habrían prestado a eso.

Jeffrey Radzinsky: El de la noche del miércoles fue un discurso bastante disperso e inorgánico, en el que Balcázar saltaba de elementos históricos y de referencias sin ningún hilo argumental, lo que generó más preguntas que respuestas. Dicho eso, me parece saludable y positivo que haya dicho que es una prioridad garantizar un proceso electoral transparente. También dijo que no quiere generar alarmas entre los agentes económicos y que le gustaría cierta estabilidad. Eso también es saludable. Lo que sucede es que en política, y el Congreso lo demuestra siempre, los discursos son menos importantes que las acciones. Él puede decir muchas cosas, pero hay que ver a qué funcionarios pone, qué acciones toma. Eso es lo que va a determinar su manejo del país, no los discursos.

Enrique Castillo: Si nos referimos solamente a los enunciados que ha hecho con relación a lo que sería su gobierno, creo que ha tratado de lanzar frases que puedan generar algún tipo de tranquilidad a la población y a los actores económicos y políticos. En ese sentido, el haber planteado, por ejemplo, como su primera preocupación y el primer eje de su gobierno, el poder tener una economía estable, que se mantengan los criterios macroeconómicos y que los inversionistas no tengan sobresaltos, creo que ha sido un buen pronunciamiento. Por otro lado, decir que gobernar es muy fácil es una frase desafortunada. Pero señalar que va a tratar de que las elecciones sean transparentes y bien llevadas y que va a reunirse con los líderes políticos y las iglesias para abordar la tranquilidad del país y con los generales para ver el manejo de la seguridad, creo que sí han sido frases que, si son ejecutadas, pueden llevar más tranquilidad al país y generar mayor legitimidad para él.

¿Qué acciones debe priorizar tomando en cuenta el poco tiempo que queda?

Mabel Huertas: Reforzar el plan de seguridad ciudadana. No debería haber pausa para combatir la delincuencia. Es algo en lo que debe haber continuidad. Si había algún plan, debe darse a conocer y ejecutarlo. La seguridad ciudadana es un problema que preocupa tanto a los ciudadanos como a los candidatos, porque lo que van a recoger, cuando uno de ellos sea electo, es esta mochila tan grande que es la crisis de inseguridad.

Las mismas elecciones causan convulsiones sociales y tiene que asegurarnos que haya paz y tranquilidad alrededor de ellas. Por otro lado, también tiene que advertir que hay un anuncio de El Niño Costero y que esto puede traer, como todos los años, todos los veranos, algún tipo de afectación, sobre todo en el norte del país y tiene que estar preparado o preparada con sus ministros para enfrentar esa situación que no sabemos de qué proporciones será.

Entonces, el nuevo presidente tiene que rodearse de asesores que conozcan del aparato público, que lo guíen bien. Tiene que evitar la soberbia y poder congregar a ministros de confianza, que entiendan cuál va a ser su función porque no están para hacer grandes reformas o grandes cambios. Eso le va a corresponder a un gobierno legítimo que elijamos en las próximas elecciones.

Jeffrey Radzinsky: Poner el foco en la cancillería que es importante porque hay muchos temas relevantes de geopolítica, como Estados Unidos y China, y el MEF es fundamental en un año electoral para el tema de presupuestos y acciones en marcha.

Enrique Castillo: Lo primero que debe hacer es tratar de elaborar, diseñar y ejecutar con la Policía Nacional, con la Fiscalía y con otros sectores, lo que serían acciones tácticas inmediatas para tratar de reducir en lo posible las extorsiones, la violencia y la pérdida de vidas en el caso de los transportistas, por ejemplo. No va a tener tiempo de elaborar un plan a gran escala, pero sí va a poder coordinar algunas acciones tácticas y de inteligencia que le permitan dar algunos golpes importantes contra las mafias y las organizaciones criminales.

Lo segundo es que el país no detenga la marcha de sus proyectos y del manejo económico. Los mercados felizmente no han reaccionado mal, el dólar no ha tenido ningún tipo de retroceso y lo que es importante es que los proyectos que estaban avanzando desde gobiernos anteriores no se detengan. Lo que él tiene que buscar es que el país no se detenga. En la medida en que eso suceda, la economía no va a tener ningún tipo de sobresalto y va a poder continuar como venía hasta ahora. Y lo tercero, que es algo que él ha dicho, es que tiene que darle todas las facilidades, presupuesto y operatividad a los organismos electorales para que las elecciones se desarrollen de manera normal.

¿Qué características debería tener su gabinete y a quiénes no debería incluir?

Mabel Huertas: Una buena señal sería un gabinete con experiencia. Ahora, ¿quién podría ser primer ministro? La calidad de ministros cada vez es menor, no sé qué buen profesional podría asumir ese puesto. Lo ideal sería que se convoque a alguien con experiencia, porque ese alguien también se va a encargar de la transferencia de gobierno. Por eso debería conocer el funcionamiento del Estado, no como el exprimer ministro Álvarez, que nos dijo que no conocía el Estado. Es difícil trabajar así. Y, en todo caso, los ministros también deberían tener ese perfil porque es sumamente importante para que se haga una buena transferencia. Recordemos que cuando asume Pedro Castillo tuvimos una transferencia atropellada y así todo se ralentiza. En estos momentos debe de haber un gran signo de interrogación en cuanto a qué va a pasar con los proyectos y con algunas políticas públicas que se estaban ejecutando. Entonces, idealmente debería alguien que conozca el Estado. ¿Quién podría aceptar ser el primer ministro de Balcázar? Es una gran interrogante. Es difícil.

Jeffrey Radzinsky: Evidentemente el gabinete va a tener las cuotas de poder de algunos sectores que le han permitido llegar a Palacio de Gobierno. Hay que ver, por ejemplo, cuánto mantiene APP, que en este momento tiene un peso específico muy importante en varias entidades, por ejemplo, en salud, en el Ministerio de Economía y en Proinversión. De igual forma habrá que ver cuál va a ser la cuota de Podemos, que también ha sido un gran impulsor de Balcázar.

¿Qué es lo que no debería hacer? Poner a personajes que generen mayor controversia o escándalo. Estamos a 52 días de las elecciones, y creo que lo más importante y saludable sería mantener cierta sobriedad, si cabe el término. Y los ministerios que son fundamentales son tres o cuatro. Sin duda el PCM, porque con el PCM es con el que va a formar el gabinete y el que va a hacer el trabajo operativo. Y ahí seguramente va a haber un cambio. También hay que tener en cuenta qué pasará en Cancillería porque vivimos un momento muy álgido, con las dos potencias mundiales, Estados Unidos y China, poniendo los ojos en el Perú y la Cancillería es importante. Y luego, aunque se habla poco de esto, hay que pensar en que las lluvias se están incrementando, por lo que en estos cinco meses sí debería ser una prioridad en la agenda gubernamental la atención a las emergencias climáticas. Entonces entran varios factores, incluido también el inicio del año escolar, que es algo que hay que garantizar.

Esas son las cosas que tiene que atender el gobierno porque políticas públicas, planes de seguridad y otras cosas, yo creo que es absurdo con el poco tiempo que se tiene y sería engañar nuevamente a la población, como lo hizo Jerí.

Enrique Castillo: En primer lugar, no debería incluir al primer ministro Álvarez ni al actual ministro del Interior, que ha tenido problemas por haber sido relacionado con empresarios chinos. En segundo lugar, creo que no debería tener representantes de Perú Libre. No solamente porque él debería generar un punto de quiebre con Perú Libre, si es que quiere tener una presidencia que genere confianza, sino porque, además, Perú Libre es un partido político que está en campaña electoral y por ende debería prescindir de conspicuos representantes políticos que tienen bancadas en el Congreso y que tienen intereses electorales porque sus partidos están compitiendo. Eso para mí es fundamental.

¿Qué errores debe evitar?

Mabel Huertas: Tiene que actuar de manera transparente y rodearse de asesores que conozcan muy bien. Lamentablemente Jerí no lo hizo. Debe hacer todo lo que el manual indique. Es responsabilidad del Congreso escoger a una persona madura, capaz de controlar sus emociones y con calidad moral alta y transparente porque será revisada de pies a cabeza por los ciudadanos y la prensa.

El nuevo mandatario debe continuar con las labores desde los estadíos técnicos de los diferentes ministerios y al mismo tiempo procurar tener un perfil bajo, de manera que ya podamos ver una campaña, que hasta ahora no vemos porque el protagonista ha terminado siendo el presidente de la República. Nada de creerse el ‘tiktokero’ ni esas cosas. No tiene que ser el presidente más querido del país sino un mandatario que ejecute.

Jeffrey Radzinsky: El presidente debe ser sobrio y evitar la frivolidad. Eso es lo más importante. En línea con esa sobriedad, ser un presidente presente, estar menos en coctelitos, risitas y reuniones clandestinas y más sesionando con sus equipos y viajando por el Perú.

Enrique Castillo: Lo primero que debe evitar es justamente lo que ha estado haciendo en las últimas horas: declarar en exceso. Uno mientras más habla, más posibilidades tiene de cometer errores y él no ha cometido pocos y ya carga una pesada mochila por eso. Lo que tiene que hacer es plantear su gabinete y de acuerdo a lo que establezca como políticas para sus próximos seis meses, recién puede declarar para que se le pueda creer.

Además de la incontinencia verbal, lo segundo que tiene que evitar es la exposición pública con personajes no solamente empresariales, sino también políticos que puedan generar la sensación de que él está siendo manejado por determinadas tendencias. Hablo concretamente, por ejemplo, de María Agüero, de Waldemar Cerrón. Tiene que evitar que la gente vea, crea y piense que él está siendo dominado por Cerrón o por cualquier otra tendencia, incluidos APP o Podemos.

Lo otro que tiene que evitar en todo momento es tener acciones de cualquier tipo que puedan generar dudas sobre su comportamiento. Eso es indispensable y para eso tiene que ser prudente. Por eso tiene que hablar menos y trabajar más con su gabinete ministerial.