Por Milagros Asto Sánchez, Thalía Cadenas

El Congreso de la República eligió a José María Balcázar (Perú Libre) como sucesor de José Jerí. El nuevo jefe de Estado, representante de la izquierda radical, asume el cargo a pocas semanas de las elecciones y en medio de una las crisis políticas más graves de la historia del Perú.

José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión
José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión

El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán
El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán

Indulto que pide Castillo reabre debate sobre las gracias presidenciales: ¿Qué puede hacer Balcázar? ¿Qué prohíbe la Constitución?
Indulto que pide Castillo reabre debate sobre las gracias presidenciales: ¿Qué puede hacer Balcázar? ¿Qué prohíbe la Constitución?

La presidencia es una tómbola
La presidencia es una tómbola