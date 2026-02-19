José María Balcázar fue abogado de dos sentenciados por abusar de menores: los detalles del registro del Poder Judicial

Y es que, el parlamentario que hoy funge como mandatario del país, no solo defiende el “matrimonio infantil”; de acuerdo a registros del Poder Judicial (PJ) también figura como defensor de agresores de menores.

Mientras que documentos del exConsejo Nacional de la Magistratura (exCNM) lo señalan como un magistrado que actuó en contra de la “seguridad jurídica”, y por ello fue expulsado de la carrera judicial.

El Comercio accedió al registro electrónico de dos procesos seguidos ante la Corte Suprema donde Balcázar Zelada aparece como abogado o parte del pool de abogados que defendieron a un sentenciado a cadena perpetua por violación sexual en agravio de una menor de edad y en otro caso, aparece como defensa legal de un sentenciado por pornografía infantil. Ambos procesos habrían sido patrocinados por el abogado Balcázar Zelada luego de ser removido del Poder Judicial.

Los casos que se mencionarán a continuación -que se procesaron en la máxima instancia del PJ- solo tienen fines informativos sobre un funcionario público que desde esta semana ejerce la máxima magistratura de nuestro país.

Según el registro del PJ, el entonces abogado José María Balcázar participó del recurso de Revisión de Sentencia del NCPP 00204 – 2013 a favor de Leonidas Puelles, quien había sido condenado a cadena perpetua por el delito “contra la libertad-Violación sexual de menor de edad y contra la vida, cuerpo y la salud- aborto no consentido”.

El caso llenó de indignación a la ciudad de Chiclayo que incluso fue dado a conocer por algunos medios de prensa cuando se emitió la sentencia.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

El congresista y ahora presidente de país se presentó ante la Sala Penal Permanente buscando anular la sentencia y pidiendo que se vuelva a juzgar a su entonces patrocinado. Su acreditación quedó registrada el 11 de marzo del 2015.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

Cinco meses después, el 27 de mayo del 2015, el tribunal supremo declaró infundada la demanda de revisión de la condena y ratificaron la sentencia de condena perpetua contra el agresor. El fallo fue leído en audiencia privada en junio del 2015

Ese mismo año, el 30 de setiembre del 2015, Balcázar Zelada como abogado de Puelles Guerrero, presentó un escrito requiriendo la notificación de la sentencia. Para tal efecto señaló la casilla electrónica N.11075.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

El número de casilla es importante en este caso, pues en el 2024, el flamante mandatario encargado usó la misma casilla electrónica para que el Tribunal Constitucional (TC) le notifique de una demanda de hábeas corpus que interpuso contra el Poder Judicial en el marco de la demanda que le interpuso el Colegio de Abogados de Lambayeque. Esto, demuestra la relación de Balcázar con los casos expuestos.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

Y, la misma casilla electrónica N.11075 consignó ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema cuando realizó la defensa conjunta -con dos abogados más- a favor de Raúl Quevedo, otro sentenciado por el delito de “proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios informáticos”.

El caso fue ventilado en el recurso de Casación 01069 – 2019 donde buscaban anular la condena de 6 años y 8 meses de cárcel que le impuso la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque al sentenciado.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

El tribunal supremo anuló la concesión de la casación y declaró inadmisible el recurso por no superar los requisitos requeridos para analizar el caso.

La casilla electrónica N.11075 también fue consignada por Balcázar Zelada dentro del recurso de casación que interpuso el Vicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Jaime Yuri, ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Yuri Díaz buscaba que la máxima instancia del PJ anule una sentencia que absolvió a Balcázar Zelada como autor del delito de difamación agravada; sin embargo el colegiado supremo rechazó la solicitud.

JOSE MARIA ZELADA CORTE SUPREMA

Expulsado y removido del PJ por no cumplir con la legalidad y buen desempeño judicial

De otro lado, pese a que el hoy mandatario, José María Balcázar, saca a relucir su paso por el Poder Judicial como magistrado supremo -fue juez supremo provisional- lo que no menciona es que fue removido de dicha institución.

La primera vez fue expulsado de la carrera judicial por actuar en contra de lo legalidad y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al emitir una fallo dentro de un proceso judicial que ya había se encontraba concluido y ejecutoriada por otra instancia.

JOSE MARIA BALCAZAR

Como lo informó en su momento El Comercio, en febrero del 2006, Balcázar Zelada fue destituido por violar el principio de “seguridad jurídica” cuando era integrante de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema.

De acuerdo a la resolución del proceso disciplinario 0006-2005-CNM del 9 de febrero del 2006, Balcázar y los integrantes de dicha sala civil anularon una resolución en el 2004, cuyo proceso ya había quedado resuelto y firme, bajo calidad de cosa juzgada, en mayo del 2003.

Con ello el exjuez supremo provisional y sus colegas incurrieron en una “inconducta funcional grave”, lo que generó su destitución.

JOSE MARIA BALCAZAR

Sin embargo, en el 2009, tras el cambio de integrantes del CNM el caso de Balcázar fue revisado y se decidió variar la destitución por una sanción menor.

Sin embargo, en el 2011, los mismos integrantes del CNM que anularon su destitución, lo removieron de su cargo como juez superior al señalar que existía “desconfianza sobre el ejercicio funcional del magistrado”.

La decisión se adoptó dentro del proceso de ratificación al que son sometidos los jueces cada siete años. Por tanto, para el exCNM, Balcázar Zelada no cumplió con “las exigencias vinculadas al aspecto conductual y de idoneidad, acorde con el delicado ejercicio de la función jurisdiccional”.

“Su desempeño no se ajusta al comportamiento tutelar de los principios y garantías constitucionales que debe ejercer, siendo relevante advertir la afectación a la cosa juzgada en el proceso disciplinario 0006-2005-CNM (…) el evaluado no cumple en tal sentido con los parámetros establecidos y esperados para el desempeño de la función, por lo que en este aspecto no generar la confianza necesaria al colegiado.” ExCNM

Esto es parte del perfil del ahora presidente de la República que además, tiene en su haber diversas denuncias, sobre todo cuando integró la administración del Colegio de Abogados de Lambayeque.

También se encuentra vinculado a graves hechos imputados por la Fiscalía de la Nación que lo denunció ante el Congreso de la República en el 2025, por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, junto a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo a la denuncia, Balcázar Zelada habría pedido a Benavides que archive un proceso que se seguía en su contra en Lambayeque, a cambio de votar por el archivo de otra denuncia que mantenía la exfiscal en el Parlamento.

El Comercio solicitó una versión a Palacio de Gobierno, pero hasta el cierre de este informe no hubo un pronunciamiento. Mientras que, en un breve diálogo con Balcázar señaló que no podía atendernos, ya que se encontraba en reunión con “mandos militares”.

Posterior a ello insistimos con reiteradas llamadas, pero no volvió a responder. Pese a ello, se le dejó por escrito, en un mensaje de Whatsapp, el tenor de nuestras preguntas.

También buscamos la versión del abogado José Balcázar Quiroz, quien aparece en defensa conjunta o como abogado del ahora mandatario, pero no respondió.

En diálogo con Radio Programas, Balcázar Zelada calificó de “leyendas negras” que se le atribuya haberse pronunciado a favor del matrimonio infantil. Sin embargo, al ser repreguntado si había cambiado de opinión sobre el tema, aseguró que no.

“(¿Ha cambiado de opinión?) No, yo no cambio nunca de opinión, yo soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad. Y además yo me considero un hombre que en estos específicos casos que usted me dice siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso. De tal manera que quienes quieren recortar el contexto de su momento en que se dijo, para mí constituye una leyenda negra que suena ya con algo perverso. El Perú necesita en este momento que sus líderes y sus dirigentes se sienten a conversar y lleven al país a un buen puerto”, afirmó.