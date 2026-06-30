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Resumen

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El presidente José María Balcázar solicitó al Poder Judicial (PJ) que se archive el requerimiento de la reparación civil en su contra por el presunto delito de apropiación ilícita y con ello el archivo del juicio en su contra.

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