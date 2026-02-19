José María Balcázar: Que Cerrón esté prófugo de la justicia no le quita su derecho a expresarse

El nuevo jefe de Estado del Perú, José María Balcázar, se pronunció sobre las declaraciones en redes sociales del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ahora con paradero desconocido.

En entrevista con RPP, el también congresista indicó que el hecho “que esté prófugo de la justicia no le quita derecho a la libertad de expresión”, en referencia a que Cerrón dijo que debería sacar al general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

“Son opiniones de un líder político como las que puede ser ayer la señora Keiko Fujimori. Bienvenida las críticas, ideas y sugerencias, por eso, propiciaré uan reunión urgente con ellos y nos ayuden a gobernar”, destacó.

“El curso de su investigación debe continuar pues es un asunto judicializado”, puntualizó.