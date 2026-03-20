En entrevista exclusiva con El Comercio, el presidente de la República, José María Balcázar, responde preguntas sobre la remoción de algunos ministros, la salida de Denisse Miralles, el vínculo que tiene con el prófugo con Vladimir Cerrón y sobre el futuro de Petro-Perú, entre otros temas.

El mandatario llama “amigo” al prófugo líder de Perú Libre y desea que siga compitiendo en la carrera electoral.

Aquí un extracto de la entrevista. Para acceder a la versión completa da click aquí.

¿Cuándo fue la última vez que conversó con el señor Vladimir Cerrón?