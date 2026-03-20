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Resumen

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En entrevista exclusiva con El Comercio, el presidente de la República, José María Balcázar, responde preguntas sobre la remoción de algunos ministros, la salida de Denisse Miralles, el vínculo que tiene con el prófugo con Vladimir Cerrón y sobre el futuro de Petro-Perú, entre otros temas.

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Tipo de trabajo:

Entrevista