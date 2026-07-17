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Resumen

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Ante las críticas surgidas en su contra por el pedido que realizó al Congreso de la República para que se le otorgue una pensión vitalicia, concedida para expresidentes constitucionales, José María Balcázar retrocedió en su intento.

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