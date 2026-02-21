Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José María Balcázar es producto de pactos inconfesables, del voto secreto y de las fracturas que este oculta entre congresistas limeños/regionales y blancos/andinos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero
Actualidad

Reunión en Barbadillo: José María Balcázar visitó a Pedro Castillo a inicios de febrero

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?
Política

José María Balcázar enfrentará dos juicios orales: ¿De qué se le acusa y es posible que sea juzgado ahora que ejerce la Presidencia?

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente
Política

José María, el último deseo, una crónica de Fernando Vivas sobre Balcázar elegido por el Congreso para ser presidente

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos
Política

Daniel Urresti: Los argumentos del TC para ordenar su libertad y qué acciones tomará la familia del periodista Hugo Bustíos