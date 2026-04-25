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Resumen

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Ya lo vamos conociendo. Aprueba lo que sus ministros de derecha le plantean, sin hacerse muchas bolas con la letra chiquita de los contratos ni con los secretos militares; pero declara lo que sus compañeros de izquierda quieren oír.

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