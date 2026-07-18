‘¿Y por qué a Valentín Paniagua sí, por qué ah?’, ha sido el razonamiento de José María complementario a su vanidad de presidente accidental. Ya aparecieron los juristas y políticos que saben y recuerdan que fue una excepción aprobada por el Congreso en su momento y que una excepción no genera derecho. Más aún, luego del caso de Paniagua hubo el cambio normativo que permitió negarla a otros no electos. Paniagua, por lo demás, tuvo el mérito de convocar a elecciones inmediatas, que no ha sido el caso de los otros: Merino renunció asustado por la protesta limeña, Sagasti cumplió un periodo que ya estaba determinado y Dina fue censurada, qué vergüenza. El caso de Balcázar es más próximo al de Sagasti quien, como no era santo de la devoción congresal, fue tratado con desdén. Valentín murió en el 2006, así que la polémica no le alcanza. Su pensión, eso sí, la ha de estar recibiendo su viuda Nilda Jara.

Todos los caminos y opiniones destacables apuntan a no darle la pensión al presidente. El Congreso, a pesar de que le tiene buena onda, no puede darle la razón porque se contradiría estrepitosamente con las negativas a sus predecesores. Además, ya están en roche con la medalla de honor en el grado de Gran Cruz entregada a José Jerí; que se va sin pensión pero con honores de metal. O sea, nones a José María.

El presidente José María Balcázar realizó constantes viajes dentro del país que le costaron al erario nacional más de un millón de soles. (Foto: Presidencia) / BRAIAN REYNA GUERRERO

Si les preocupa de qué va a vivir este señor de 83, pues no queda desamparado, eh. No hay pensión específica por ser congresista; pero en cinco años hay CTS acumulada y posibilidad de retirar los ahorros del sistema pensionario que haya escogido. Y, como él mismo alude en sus sustento, le asiste la pensión establecida en la Ley 20530 a un ex vocal supremo provisional. Esta es bastante más generosa que para la inmensa mayoría de trabajadores que esté en los modestos regímenes donde la máxima pensión posible es inferior a un salario mínimo. Y tiene para contarle a sus nietos muchas historias de cuando fue presidente.

Adiós caballero

Keiko Fujimori no ha dejado de destacar en cada encuentro público que ha tenido con Balcázar, que es un hombre muy cordial. Es pura sonrisa, buenos augurios y maneras de caballero. Fujimori es más fría, pero le sabe pelar los dientes sin entrar en detalles de las prioridades y temas discutidos en privado. Por lo visto, no concuerdan en estos, sino tal vez ella hubiera destacado alguno. Difícilmente, José María, se te recordará por una primera piedra, un listón cortado, una botella de espumante estrellada contra un barco que zarpe al futuro.

“El Congreso, a pesar de que le tiene buena onda, no puede darle la razón porque se contradiría con las negativas a sus predecesores. Además, ya están en roche con la medalla entregada a José Jerí; que se va sin pensión pero con honores de metal.”

Es cierto que el presidente fugaz no ha tenido tiempo de desarrollar un proyecto importante siquiera para completar alguna de sus fases. Pero tampoco ha sabido resignificar lo que ha ocurrido en su periodo. Les pongo dos ejemplos. La tardía decisión del TC de corregir la interpretación constitucional que amparó la farra legislativa fiscal, debiera haber sido destacada por él. En lugar de eso, la prensa revelaba su farra de pasajes familiares a su natal Chiclayo. Miseria presidencial que, para colmo, solicita pensión vitalicia. Otro ejemplo: la tuneladora Delia completó la perforación de todo el túnel de la Línea 2 del metro de Lima. Gran cierre de una fase de la obra que mayor impacto masivo tendrá en la productividad y transporte de un tercio del Perú. ¿Qué lectura de Platón puede explicar la importancia de esto al presidente? Más bien, suele hablar de la nueva carretera o autopista central, proyecto oneroso y complicado del que no ha sabido explicar cómo se destrabará.

JOSÉ MARÍA BALCÁZAR-NUEVO PEDIDO

Una de sus decisiones más difíciles y ejecutivas en realidad no la tomó él sino que la tomaron por él: realizar el primer pago por la compra de los aviones estadounidenses F 16. Él se resistió, porque recordó que era un izquierdista antiimperialista y frustró una primera firma de contrato. Esta igual se hizo, horas después, con sus refunfuños en público. Dejó que su aparato de gobierno decidiera por él en un día en que nos hizo padecer un vacío de poder. Imperdonable. ¿Así quiere pensión?