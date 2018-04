El ex gerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, se presentó este lunes ante la Comisión Lava Jato del Congreso. Durante su participación calificó a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, como “mentiroso contumaz” y negó haber solicitado dinero a la constructora brasileña para la campaña por el No a la revocación de la entonces alcaldesa capitalina en el año 2013.

“Yo no he recibido un sol del señor Barata y nunca le he pedido nada al señor Barata, nada”, señaló ante una consulta del legislador aprista Mauricio Mulder.

Como se recuerda, según dio cuenta IDL-Reporteros en noviembre pasado, Barata declaró ante fiscales brasileños en diciembre del 2016 que Odebrecht pagó US$3 millones para la campaña del No y afirmó que Castro lo contactó para pedirle ese monto. Asimismo, refirió que Villarán estuvo al tanto y también solicitó la contribución.

Asimismo, vale apuntar que El Comercio reveló que el empresario brasileño Valdemir Garreta, quien busca acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, aseguró haber recibido US$3 millones de las constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas en la campaña por el No. Aseveró además que Castro fue el hombre clave para la contratación.

Ante la Comisión Lava Jato, José Miguel Castro también rechazó las afirmaciones de Garreta.

Al respecto, apuntó que se encuentra inmerso en un proceso de investigación fiscal por los delitos de cohecho y lavado de activos, fundamentalmente por las declaraciones de Barata.



Recordó además que hay un proceso de corroboración de ambas declaraciones. “Y lo que el proceso de corroboración ahora está demostrando es que no existe evidencia de que esto haya ocurrido”, manifestó ante los parlamentarios.



José Miguel Castro fue citado a la Comisión Lava Jato para responder sobre el proceso de concesión del Proyecto Línea Amarilla, la firma del contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima y su participación en la campaña por el No a la revocatoria.